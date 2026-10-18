Công an làm việc với người đàn ông lái ô tô vứt rác xuống đường

Ngày 18/10, Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã xác minh, làm việc với người đàn ông có hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định trên tuyến đường 72m, đoạn qua địa bàn phường.

Công an phường Vinh Hưng, Nghệ An làm việc với ông T. (Ảnh Thiêm Bùi)

Trước đó, ngày 17/10, một diễn đàn mạng xã hội có đông thành viên tại Nghệ An đăng tải thông tin về việc một người đàn ông điều khiển ô tô, lấy rác thải từ cốp xe rồi vứt xuống ven đường 72m.

Theo nội dung phản ánh, khu vực này đã được cơ quan chức năng cắm biển cấm đổ rác. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn dừng xe và bỏ thùng giấy chứa rác thải xuống khu vực ven đường. Hình ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý, đồng thời khiến nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Hưng nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định người liên quan là ông N.T.T. (45 tuổi, trú tại địa phương), sau đó mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã vứt rác tại khu vực đường 72m vào ngày 17/10. Theo trình bày của ông T., sau khi dọn dẹp nhà cửa, ông thu gom rác thải vào thùng giấy rồi đặt lên cốp ô tô để mang đi vứt.

Khi di chuyển trên đường 72m, đoạn qua khu vực khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng, ông T. nhìn thấy một số rác thải đã bị vứt bên vệ đường nên dừng xe, sau đó bỏ thùng các-tông chứa rác thải sinh hoạt xuống lòng đường.

Công an phường Vinh Hưng đã lập biên bản đối với ông N.T.T. về hành vi vứt rác không đúng quy định, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định về đổ rác đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng.