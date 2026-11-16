Công an làm việc với người đàn ông đập phá xe ôtô sau khi va chạm

Trước đó, tối ngày 15/11/2026, qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá xe ôtô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An.

V.M.T tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Dĩ An)

Qua xác minh, Công an phường xác định người có hành vi trên là V.M.T. (SN 1997).

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều cùng ngày, sau khi uống rượu bia, T. nghi ngờ xe ôtô do anh T.D.T. điều khiển va quẹt với xe môtô của vợ mình nên đã lớn tiếng chửi bới, ném điện thoại vào kính xe, dùng tay bẻ gãy kính cửa bên trái và kéo bung tay cầm cửa xe.

Mặc dù được nhiều người can ngăn, T. vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự tại khu vực. Hậu quả, xe ôtô bị hư hỏng kính cửa trước bên trái và tay cầm cửa.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Dĩ An đã tiến hành truy xét, mời V/M.T. về làm việc.

Tại cơ quan Công an, T. đã khai nhận hành vi của mình.

Cán bộ Công an làm việc với V.M.T. (Ảnh: Công an Dĩ An)

Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia, không làm chủ được cảm xúc và hành vi, một phút nóng giận có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn, cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không chửi bới, đe dọa, hành hung hoặc đập phá tài sản của người khác.