Công an làm việc với gia đình người phụ nữ chặn xe trên cao tốc

Tại buổi làm việc, ông N. T, cha ruột chị N cho biết, từ năm 2020 đến nay, chị N mắc bệnh rối loạn tâm thần và có hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.

Công an làm việc với ông T là cha ruột chị N.

Gia đình cam kết tăng cường quản lý, chăm sóc chị N chặt chẽ, không để tiếp tục xảy ra những hành vi nguy hiểm tương tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 3/11, chị N ra cao tốc Đà Lạt – Liên Khương, bất ngờ lao ra lòng đường, chặn đầu các xe ô tô đang di chuyển và ném vật cứng vào xe.

Thời điểm chị N chặn xe, ném vật cứng trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương.

Do phát hiện chị N từ sớm, các tài xế đều chủ động giảm tốc độ, né tránh nên không ảnh hưởng tới người. Hành vi của chị N rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.