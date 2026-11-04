Công an làm việc với gia đình người phụ nữ chặn xe trên cao tốc
Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh làm việc với gia đình chị N.V.T.N (SN 1981, trú phường Xuân Hương – Đà Lạt), người liên tục ra giữa đường chặn xe, ném vật cứng vào ôtô đang lưu thông trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương trong ngày 3/11, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.
Tại buổi làm việc, ông N. T, cha ruột chị N cho biết, từ năm 2020 đến nay, chị N mắc bệnh rối loạn tâm thần và có hồ sơ bệnh án tại bệnh viện.
Gia đình cam kết tăng cường quản lý, chăm sóc chị N chặt chẽ, không để tiếp tục xảy ra những hành vi nguy hiểm tương tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Trước đó, ngày 3/11, chị N ra cao tốc Đà Lạt – Liên Khương, bất ngờ lao ra lòng đường, chặn đầu các xe ô tô đang di chuyển và ném vật cứng vào xe.
Do phát hiện chị N từ sớm, các tài xế đều chủ động giảm tốc độ, né tránh nên không ảnh hưởng tới người. Hành vi của chị N rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-lam-viec-voi-gia-dinh-nguoi-phu-nu-chan-xe-tren-cao-toc-post826787.html