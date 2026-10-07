Công an làm việc với cô gái tạo lập 'Nhóm những người ghét bố mẹ'

Tại buổi làm việc, chị L.T.C cho biết, thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên.

Theo trình bày của chị L.T.C, việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua trao đổi, tuyên truyền, giải thích của lực lượng công an, L.T.C đã nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo ra tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây tác động không tốt đến dư luận xã hội nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Chị L.T.C nhận thức việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự...