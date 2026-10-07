Công an làm việc với cô gái lập group trên Facebook 'Nhóm những người ghét bố mẹ'

Tại cơ quan Công an, C. khai nhận nhóm này được lập từ thời còn đi học do bất đồng, giận dỗi gia đình. Việc lập nhóm hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc bộc phát cá nhân, không cố ý gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Cán bộ công an làm việc với L.T.C

Group trên Facebook “Nhóm những người ghét bố mẹ”

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền và giải thích, L.T.C đã nhận thức rõ các hội nhóm mang tên gọi, nội dung tiêu cực dễ tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận (đặc biệt là học sinh, sinh viên) và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. C đã tự nguyện đổi tên nhóm, thắt chặt kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.

Sự việc trên là lời nhắc nhở đến người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Bất đồng gia đình là điều khó tránh khỏi, nhưng đưa cảm xúc bộc phát lên mạng không giải quyết được mâu thuẫn, ngược lại còn biến bạn thành đối tượng bị kéo vào các trào lưu tư tưởng độc hại, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và mất an ninh trật tự và để lại "dấu vết tiêu cực" theo bạn suốt thời gian dài.