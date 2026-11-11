Công an làm việc với 3 thanh niên trong clip nẹt pô, bốc đầu xe trên đường Kha Vạn Cân

Ngày 11/11, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Công an TPHCM mời làm việc với 2 đối tượng V.V.T (SN 2008, quê tỉnh Quảng Trị), L.H.Th (SN 2004, quê Cà Mau) và Đ.N.S để củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó, ngày 10/11, qua theo dõi trên mạng xã hội, Công an phường Linh Xuân phát hiện tài khoản facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên liên tục nẹt pô, bốc đầu xe, không đội mũ bảo hiểm trên đường Kha Vạn Cân đoạn qua địa bàn phường.

3 đối tượng bị mời làm việc.

Xe máy các đối tượng dùng để nẹt pô, bốc đầu.

Công an phường Linh Xuân đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái xác minh, mời 2 đối tượng T và S về trụ sở làm việc. Qua làm việc, T trình bày hiện là thợ sửa xe tại 1 tiệm sửa xe trên đường Kha Vạn Cân, còn S đang học nghề tại tiệm.

Tối 10/11, sau khi tiệm hết khách, T mang xe cá nhân cùng S nổ máy chạy thử từ hướng tiệm đến cầu Ngang khoảng 300 mét rồi vòng về tiệm. T thừa nhận không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng 1 bánh và nẹt pô gây ồn ào, không có giấy phép lái xe.

Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng mời làm việc với Th, người này khai nhận là thợ sửa xe tại tiệm sửa xe trên, sau khi sửa xe cho khách, thấy T và S lấy xe ra chạy thử, Th cũng lấy xe của khách vừa sửa xong chạy theo.

Trong quá trình chạy theo T và S, Th không đội mũ bảo hiểm. Th cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe, vì xe của khách mang đến sửa.

Công an phường Linh Xuân đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao hồ sơ cho Đội CSGT Cát Lái để tiếp tục xử lý theo quy định.