Công an làm việc với 2 chủ tài khoản và xác minh clip nhóm học sinh cấp 2 đánh bạn ngay trước cổng trường ở Vĩnh Long

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc một nhóm học sinh lớp 9 dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh hội đồng một học sinh lớp 8 ngay tại cổng Trường THCS Trần Phú.

Sự việc diễn ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9 tại khu vực cổng Trường THCS Trần Phú (gần cầu Sóc Ruộng, khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long).

Do phát sinh mâu thuẫn từ trước, nhóm 4 đối tượng bao gồm: P.H.T. (14 tuổi, học sinh lớp 9/1), V.N.N. (14 tuổi, học sinh lớp 9/5), T. (14 tuổi, học sinh lớp 9/2, cùng thuộc Trường THCS Trần Phú) và T.B.K. (14 tuổi, đã nghỉ học) đã xông vào vây đánh em H.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8/4 cùng trường).

Các đối tượng liên tục dùng tay, chân và mũ bảo hiểm tấn công vào người em H.H.T. gây thương tích nhẹ. Hiện, nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. ↵

Trước đó, qua công tác rà soát thông tin trên mạng xã hội vào ngày 19/9, Công an phường Long Đức phát hiện 2 tài khoản Facebook mang tên "DV Đi Chợ Thuê" và "Tuyền nè" đăng tải video, bài viết phản ánh về vụ đánh nhau nói trên nên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an tiến hành làm việc với 2 chủ tài khoản đăng tải bài viết là anh H.C.T. (42 tuổi, trú tại khóm Long Đại, phường Long Đức) và chị H.T.N.T. (30 tuổi, trú tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh - mẹ ruột của em H.H.T.).

Chị T. cho biết đăng clip nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để lực lượng chức năng sớm vào cuộc, trong khi anh T. chia sẻ video do bức xúc khi chứng kiến hành vi bạo lực.

Sau khi được công an giải thích các quy định pháp luật liên quan, cả 2 cá nhân đã tự nguyện gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an phường Long Đức đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú mời phụ huynh, các học sinh vi phạm cùng những người liên quan lên làm việc để lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và quy chế giáo dục.