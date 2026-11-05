Công an làm việc đến rạng sáng tại nhà 'cậu Tuấn tử vi'

Ngày 5/11, căn nhà 5 tầng của người mang biệt danh “cậu Tuấn tử vi” tại số 256, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cửa Ông đóng kín cửa.

Tòa nhà được sơn màu xanh lá cây, tầng trên cùng trang trí họa tiết rồng và chữ Nho, nhìn từ bên ngoài có dáng vẻ như một ngôi đền.

Căn nhà 5 tầng của người mang biệt danh “cậu Tuấn tử vi”.

Trước đó, tối 4/11, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh lực lượng công an và an ninh cơ sở có mặt tại địa chỉ này. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài theo dõi vụ việc.

Ông Phan Xuân Thuận, Trưởng khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông xác nhận, lực lượng khu phố đã phối hợp với công an làm việc tại nhà riêng của “cậu Tuấn tử vi”.

Thời gian làm việc kéo dài từ gần 19h ngày 4/11 đến khoảng 2h ngày 5/11. Theo ông Thuận, “cậu Tuấn tử vi” hành nghề tại địa phương từ lâu nhưng hầu như không tiếp xúc với người dân gần đó.

Một người dân sống gần căn nhà cho biết, trước đây người này ở khu vực Cọc 6, TP Cẩm Phả cũ, sau đó chuyển về đây sinh sống. Dù ở cùng khu dân cư nhiều năm, người hàng xóm ít có dịp tiếp xúc vì “cậu Tuấn tử vi” thường ở trong nhà.

Mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh lực lượng công an và an ninh cơ sở có mặt tại địa chỉ này.

Trên mạng xã hội có nhiều tài khoản mang tên “cậu Tuấn tử vi” với lượng người theo dõi khá lớn. Các bài đăng quảng cáo giới thiệu dịch vụ xem tử vi, tướng số và làm lễ.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông cho biết vụ việc đang được lực lượng công an điều tra. Đại diện lãnh đạo Công an TP Quảng Ninh thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh và sẽ thông báo khi có thông tin chính thức.