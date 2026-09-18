Công an làm rõ vụ phát tán thông tin sai sự thật về Bệnh viện Lạc Việt

Ảnh cắt từ clip vụ việc. Nguồn: CA Phú Thọ

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Thông tin từ cơ quan chức năng, người liên quan trực tiếp đến vụ việc là Nguyễn Thị N.A. (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, N.A. nói với gia đình rằng mình có thai và thường xuyên đi thăm khám.

Gần đến thời điểm gia đình dự tính N.A. sinh con nhưng không thấy cô đi sinh, người thân gặng hỏi. N.A. nói thai nhi bị dị tật và được bệnh viện chỉ định bỏ thai.

Lo lắng trước thông tin này, gia đình đưa N.A. đến một cơ sở y tế tuyến Trung ương để kiểm tra. Kết quả khám xác định N.A. không có thai.

Khi được hỏi từng thăm khám tại đâu và bác sĩ nào chỉ định bỏ thai, N.A. nói đã khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Chưa kiểm tra, xác minh lại thông tin, gần 20 người trong gia đình đã đến bệnh viện để yêu cầu làm rõ sự việc.

Trong quá trình gia đình tập trung tại bệnh viện, ông N.K.H., bố của N.A., sử dụng điện thoại phát trực tiếp sự việc trên mạng xã hội. Nội dung phát trực tiếp có thông tin cho rằng bệnh viện khám, điều trị sai, thu hút sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phát đi thông báo về vụ việc.

Theo thông báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 17/9 tại sảnh tiếp đón của bệnh viện. Việc phát trực tiếp ở khu vực chờ khám gây lo lắng cho những người xung quanh và ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo bệnh viện cử bộ phận chuyên môn hỗ trợ gia đình tra cứu, đối soát toàn bộ dữ liệu y tế, đồng thời trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh.

Bệnh viện cho biết, kết quả kiểm tra không ghi nhận hồ sơ y tế và hình ảnh khám, chữa bệnh phù hợp với nội dung mà người thân của N.A. phản ánh. Đơn vị cũng đề nghị lực lượng Công an địa phương hỗ trợ giải quyết vụ việc, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người bệnh đang điều trị.

Nhận định vụ việc có nhiều tình tiết cần làm rõ, cơ quan Công an đã mời những người liên quan đến làm việc, gồm các thành viên trong gia đình N.A. và đại diện các bộ phận của bệnh viện như đội ngũ y, bác sĩ, lễ tân, bảo vệ, người quản lý hệ thống camera giám sát.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trong quá trình làm việc, N.A. thừa nhận đã nói dối gia đình về việc mang thai. Chi tiết này phù hợp với kết quả rà soát của bệnh viện, theo đó không có dữ liệu thể hiện N.A. từng khám, chữa bệnh tại đây như nội dung gia đình phản ánh.

Sau khi được giải thích và đối chiếu bằng chứng, gia đình ông N.K.H. nhận ra có sự nhầm lẫn. Theo phía bệnh viện, người phát trực tiếp đã chủ động dừng phát sóng và phối hợp gỡ bỏ những thông tin chưa chính xác đã đăng tải.

Công an đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tiếp tục xác minh những trường hợp đăng tải, chia sẻ lại thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Phía bệnh viện bày tỏ chia sẻ với áp lực tâm lý mà gia đình đã trải qua, đồng thời đề nghị khách hàng, cơ quan truyền thông và cộng đồng mạng không tiếp tục chia sẻ, bình luận hoặc phát tán hình ảnh, video chưa được kiểm chứng về vụ việc, tránh gây thêm áp lực cho gia đình người bệnh và ảnh hưởng đến môi trường khám, chữa bệnh.