Công an Lâm Đồng vượt chục cây số đường sình lầy tuyên truyền pháp luật cho dân làng Dao

Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đắk Song đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương vượt gần 15km đường đất trơn trượt, sình lầy để đến khu dân cư làng Dao, thôn Hà Nam Ninh, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Đường vào làng Dao, thôn Hà Nam Ninh(Ảnh: CALĐ).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đoạn đường bùn đất nhão, trơn trượt, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đoàn công tác vẫn tiếp tục hành trình nhằm đưa kiến thức pháp luật đến tận nơi người dân sinh sống.

Cán bộ công an tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho người dân khu dân cư làng Dao, thôn Hà Nam Ninh. (Ảnh: CALĐ)

Tại khu dân cư, buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại địa bàn sinh sống của bà con. Các cán bộ Công an tập trung phổ biến những nội dung thiết thực, gắn với đời sống hằng ngày như bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa; quản lý, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Người dân khu dân cư làng Dao tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các quy định pháp luật liên quan (Ảnh: CALĐ).

Các nội dung được truyền đạt theo hướng gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

Dịp này, đoàn công tác trao hơn 100 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân. Đồng thời, 15 chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an xã Đắk Song và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật đến người dân (Ảnh: CALĐ).

Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư làng Dao góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại những khu vực còn gặp khó khăn về điều kiện đi lại, qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.