Công an Lâm Đồng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 1.200 học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Mũi Né phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và đời sống xã hội; hướng dẫn học sinh nhận diện các loại ma túy mới, những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Hơn 1.200 học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân - Mũi Né tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. (Ảnh: CALĐ)

Bên cạnh đó, học sinh được trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm "Ranh giới của sự lựa chọn" do học sinh nhà trường biểu diễn. Thông qua các tình huống gần gũi với đời sống, tiểu phẩm truyền tải thông điệp về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này.

Học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi về phòng, chống ma túy cùng cán bộ Công an phường Mũi Né. (Ảnh: CALĐ)

Chương trình còn tổ chức giao lưu, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế, giúp học sinh củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó với những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa tệ nạn xã hội, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.