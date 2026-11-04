Công an Lâm Đồng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Thông qua việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Điểm lấy mẫu cố định tại Công an phường Phan Thiết

Trong đợt cao điểm lần 2 năm 2026, toàn tỉnh thành lập 6 tổ công tác, gồm 3 tổ lấy mẫu cố định tại trụ sở Công an các xã, phường và 3 tổ lưu động. Dự kiến, các lực lượng sẽ thu nhận khoảng 1.074 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.

Công an tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu lưu động tại gia đình Cụ Nguyễn Thị Tiếp.

Tại phường Mũi Né, cùng với Công an phường, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh trực tiếp đến các gia đình rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh nặng, gặp khó khăn trong đi lại. Cụ Nguyễn Thị Tiếp, sinh năm 1947, ngụ tại tổ dân phố 8, phường Mũi Né, là chị gái của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Nô (hy sinh ngày 1/9/1968) và Nguyễn Văn Ốm (hy sinh ngày 6/4/1973). Với cụ nỗi mong ngóng tin tức về hai người em chưa bao giờ nguôi.

Bà Lê Thị Tư, con gái của Cụ Nguyễn Thị Tiếp chia sẻ: Gia đình có 2 người cậu hy sinh trong thời chiến, mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn nhớ về những người em trai của mình, luôn nghe mẹ nhắc đến những người em chính tay bà đã từng nuôi nấng, chở che lúc nhỏ. Gia đình biết ơn đoàn công tác đã đến tận nhà, mong sao sẽ sớm tìm được các cậu được "đoàn tụ" với gia đình.

Tổ lưu động tiến hành theo quy trình thu mẫu ADN đối với trường hợp ông Trần Văn Hùng.

Ông Trần Văn Hùng, ngụ tại tổ dân phố 2, phường Mũi Né chia sẻ hiện ông đang mang trong mình căn bệnh nan y, chưa biết còn sống được bao lâu nhưng hy vọng tìm được nơi yên nghỉ của người anh trai là liệt sĩ Trần Văn Năm, là một trong 2 người anh ruột của ông hy sinh trong thời chiến. Người anh cả đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận. Còn người anh kế, liệt sĩ Trần Văn Năm, ngoài thông tin hy sinh năm 1966, còn đơn vị công tác, hy sinh ở đâu, phần mộ ở đâu, gia đình vẫn ngày đêm mong liệt sĩ “trở về”.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra khoa học, chính xác, thuận lợi và đúng quy trình.

Đại úy Lê Thế Anh, cán bộ Công an phường Mũi Né.

Đại úy Lê Thế Anh, cán bộ Công an phường Mũi Né, phụ trách công tác lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ tại địa bàn cho biết, việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực đã đến tận nhà thân nhân của liệt sĩ để lấy mẫu ADN đối với các liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ. Lực lượng công an đã trực tiếp truyền đạt chủ trương lấy mẫu ADN theo dòng mẹ đối với thân nhân liệt sĩ, để sớm tìm lại danh tính cho các chú, các bác… Việc làm trên đã được gia đình, thân nhân liệt sĩ đồng lòng, ủng hộ. Đối với các liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt trên địa bàn cũng đã triển khai lấy mẫu theo quy định. Từng mẫu sinh phẩm được thu nhận theo đúng quy trình chuyên môn, đúng quy định.

Tổ công tác lưu động đến thu mẫu tại gia đình bà Võ Thị Có (ảnh trên) và tại gia đình bà Trần Thị Hợi, cùng ngụ tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng quyết tâm phối hợp triển khai hiệu quả đợt cao điểm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.