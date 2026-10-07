Công an Lâm Đồng trao trả tài sản du khách Hàn Quốc đánh rơi ở Đà Lạt

Ngày 7/10, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, đơn vị đã xác minh và trao trả tài sản bị thất lạc cho chị Lee Hye Won, quốc tịch Hàn Quốc.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trao trả tài sản cho nữ du khách Hàn Quốc.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cán bộ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi.

Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng hơn 3 triệu đồng tiền mặt. Công an phường tiến hành xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu và xác định số tài sản trên là của chị Lee Hye Won, du khách Hàn Quốc đang tham quan, du lịch tại Đà Lạt.

Sau khi xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tiền mặt cho nữ du khách.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, chị Lee Hye Won bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho du khách cũng góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt là điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.