Công an Lâm Đồng trao 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Pró

Tại Trường THPT Pró, xã Quảng Lập, đoàn công tác trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Những suất học bổng góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập trong năm học mới.

Tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Pró

Dịp này, Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng Công tác Chính trị cùng đại diện nhà tài trợ trao tặng nhà trường phần quà trị giá 10 triệu đồng, góp phần hỗ trợ công tác chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng chương trình “Bedu - Cùng em đến trường”, đoàn công tác đến thăm, động viên gia đình chị Đinh Thị Phương tại địa phương; trao tặng 1 chiếc xe đạp cùng phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Tặng xe đạp và quà cho gia đình chị Đinh Thị Phương

Gia đình chị Phương có 4 người con, trong đó 2 người mắc bệnh bẩm sinh, cần nhiều chi phí điều trị và chăm sóc. Đây là trường hợp được Chi đoàn Phòng Công tác Chính trị duy trì hỗ trợ hằng năm.

Hoạt động góp phần thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, hội viên Phòng Công tác Chính trị đối với học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, gần gũi với cộng đồng.