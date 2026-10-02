Công an Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải

Lực lượng Công an Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở quá tải

Bám địa bàn, kiểm soát từ nơi nhận hàng

Chở quá tải, che chắn không bảo đảm, để cát và hàng hóa rơi vãi xuống đường là các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra trong hoạt động vận chuyển khoáng sản.

Việc chủ động phát hiện, xử lý những hành vi này gắn với yêu cầu giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng và Trạm CSGT Hàm Tân, Tổ CSGT La Gi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an phường La Gi, Công an phường Phước Hội và Công an xã Tân Hải.

Kế hoạch chú trọng nắm tình hình tại các điểm tập kết cát và những tuyến đường xe thường xuyên di chuyển sau khi nhận hàng. Đây là cơ sở để xác định địa bàn, phương tiện cần tập trung kiểm tra, giúp hoạt động tuần tra, kiểm soát có trọng tâm.

Với vai trò nắm tình hình tại cơ sở, Công an các phường, xã sẽ rà soát hoạt động vận chuyển khoáng sản trên địa bàn, kịp thời trao đổi với Tổ CSGT La Gi về những xe có biểu hiện chở hàng không đúng quy định. Các phương tiện thường xuyên ra vào bãi tập kết, hoạt động với tần suất cao cũng được chú ý để phục vụ việc theo dõi, xác định dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra trọng tải xe

Từ thông tin do Công an cơ sở cung cấp, kết hợp kết quả tuần tra, kiểm soát, Trạm CSGT Hàm Tân xác định các tuyến đường và khu vực cần bố trí lực lượng. Trong đó, tập trung là đường kết nối từ điểm tập kết cát ra các tuyến chính, những tuyến thường xuyên có xe vận chuyển khoáng sản hoạt động trên địa bàn La Gi, Phước Hội và Tân Hải.

Cùng với thông tin từ Công an cơ sở, Trạm CSGT Hàm Tân tăng cường công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; nắm tình hình trên không gian mạng và kết hợp kết quả tuần tra, kiểm soát để xác định tuyến đường, địa bàn, phương tiện cần tập trung kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra gồm xe ô tô tải, xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc và các phương tiện khác vận chuyển khoáng sản từ điểm khai thác, bãi chứa, điểm tập kết đến nơi tiêu thụ hoặc địa điểm khác.

Bên cạnh tải trọng, lực lượng CSGT chú trọng tình trạng che chắn, để hàng hóa rơi vãi, kích thước thùng xe, điều kiện phương tiện và người điều khiển.

Gắn phối hợp với trách nhiệm xử lý

Trên cơ sở nắm tình hình, Trạm CSGT Hàm Tân chủ trì thống nhất phương án phối hợp với Công an các phường, xã, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát phù hợp từng địa bàn và thời điểm. Khi có thông tin về phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ lựa chọn vị trí phù hợp để dừng xe, kiểm tra.

Từ ngày 26/8 - 25/9, Trạm CSGT Hàm Tân đã kiểm tra, phát hiện 5 xe ô tô vi phạm lỗi chở quá tải trọng cho phép. Lực lượng Công an đã ra quyết định xử phạt với số tiền 29,5 triệu đồng.

Thiếu tá Lê Tuấn Hùng, Phó Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, nhấn mạnh: “Việc kiểm tra được đơn vị triển khai có trọng tâm, xử lý đúng thẩm quyền, đồng thời bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý xe chở quá tải và các hành vi vận chuyển hàng hóa không đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và đời sống Nhân dân”.

Các khu vực kiểm tra đều được lắp đặt thiết bị cảnh báo để bảo đảm an toàn trong quá trình kiểm tra

Cùng với yêu cầu phát hiện, xử lý vi phạm, kế hoạch đặt ra trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông. Việc dừng xe, kiểm tra phải đúng quy trình, không gây cản trở, ùn tắc hoặc mất an ninh, trật tự.

Các lực lượng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trường hợp vụ việc phức tạp, vi phạm nghiêm trọng hoặc vượt quá thẩm quyền được kịp thời báo cáo lãnh đạo để chỉ đạo, giải quyết.

Thông qua sự phối hợp giữa CSGT và Công an cơ sở, hoạt động kiểm tra hướng đến kịp thời phát hiện, xử lý xe chở quá tải và các vi phạm trong vận chuyển khoáng sản, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân trên địa bàn.