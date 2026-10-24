Công an Lâm Đồng phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên phải); Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự hội nghị giao ban giữa Bộ Công an với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 các địa phương

Chủ động tham mưu, thống nhất đầu mối

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm và kiểm soát kết quả thực hiện. Trong bối cảnh nhiệm vụ được giao từ nhiều nguồn, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và cấp chính quyền, vai trò tham mưu, điều phối của Cơ quan Thường trực có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo được duy trì thống nhất, liên tục và thực chất.

Ngày 3/6/2026, Công an Lâm Đồng tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh từ Sở Khoa học và Công nghệ. Quá trình chuyển giao diễn ra trong lúc nhiều chương trình, kế hoạch đang được triển khai với khối lượng công việc lớn. Vì vậy, Công an tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu, vừa duy trì liên tục việc cập nhật, theo dõi, tổng hợp báo cáo, không để gián đoạn thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công an tỉnh đã rà soát, đối chiếu 276 nhiệm vụ trên Hệ thống của Trung ương, 120 nhiệm vụ theo kế hoạch của Tỉnh ủy, 264 nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh cùng các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động 100 ngày. Qua đó, từng bước xác định những nhiệm vụ trùng lặp, giao thoa, chưa rõ đầu mối, thay đổi cơ quan chủ trì hoặc chưa xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan phối hợp để đề xuất chuẩn hóa, thống nhất danh mục theo dõi.

Để hoạt động của Ban Chỉ đạo sớm đi vào nền nếp, Công an tỉnh đã xây dựng các dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc; quyết định thành lập các tổ công tác, kiện toàn Tổ giúp việc và Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực. Các dự thảo đã được lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

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Cùng với kiện toàn tổ chức, Công an tỉnh tham mưu phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính; cơ quan phối hợp được xác định rõ phần việc, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Đối với nhiệm vụ liên ngành, Cơ quan Thường trực đề xuất phân tách thành từng phần việc cụ thể nhưng vẫn xác định một cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm cuối cùng.

Cách làm này từng bước khắc phục tình trạng nhiệm vụ được giao chung cho nhiều đơn vị nhưng thiếu đầu mối chịu trách nhiệm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền như điều chỉnh cơ quan chủ trì, thay đổi thời hạn, bố trí kinh phí, đầu tư hạ tầng hoặc kết nối cơ sở dữ liệu, Công an tỉnh tổng hợp căn cứ, tiến độ, khó khăn và phương án xử lý để tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đổi mới giám sát, đánh giá thực chất kết quả

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của Công an tỉnh với vai trò Cơ quan Thường trực là đổi mới phương thức quản lý nhiệm vụ. Thay vì chỉ tổng hợp tình hình chung và tỷ lệ hoàn thành, từng nhiệm vụ được theo dõi gắn với cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và tài liệu minh chứng.

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Theo đó, một nhiệm vụ chỉ được đề xuất xác nhận hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có kết quả kiểm chứng. Đối với nhiệm vụ chưa có sản phẩm hoặc kết quả cụ thể, Cơ quan Thường trực yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Những nhiệm vụ sắp đến hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ được cảnh báo, đôn đốc; cơ quan chủ trì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục và thời hạn hoàn thành.

Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, trong quý III/2026, Công an tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng và đưa vào hoạt động Ứng dụng giám sát, chỉ đạo, điều hành IOC NQ57. Đây là công cụ hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ giao việc, phân công nhiệm vụ thành phần đến cập nhật tiến độ, kiểm tra sản phẩm và tài liệu minh chứng.

Trên ứng dụng, chuyên viên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện; lãnh đạo đơn vị kiểm tra, phê duyệt trước khi chuyển đến Cơ quan Thường trực đối chiếu. Việc phân quyền theo từng cấp tài khoản giúp gắn trách nhiệm của người thực hiện và người đứng đầu với tiến độ, chất lượng nhiệm vụ.

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IOC NQ57 cũng được thiết lập chức năng cảnh báo nhiệm vụ sắp đến hạn trong khoảng từ 3 đến 7 ngày. Qua theo dõi, Cơ quan Thường trực đã phát hiện, cảnh báo và đôn đốc 4 nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, liên quan đến các gói thí điểm mua sắm công, nền tảng số dùng chung, dữ liệu ngành kiểm sát và chương trình đào tạo đối với các ngành công nghệ chiến lược.

Đối với Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số, Công an tỉnh đã rà soát, chuẩn hóa thành 60 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm lĩnh vực. Những nhiệm vụ trùng lặp hoặc giao thoa được hướng dẫn báo cáo một lần, thực hiện theo yêu cầu cụ thể hơn, sản phẩm đầu ra cao hơn và thời hạn sớm hơn.

Đến ngày 7/10/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 21/60 nhiệm vụ, 39 nhiệm vụ đang thực hiện và không có nhiệm vụ quá hạn. Kết quả này cho thấy việc chuyển từ theo dõi bằng báo cáo sang kiểm soát bằng sản phẩm và tài liệu minh chứng đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Trên lĩnh vực dữ liệu, 100% hồ sơ cán bộ, công chức hành chính đã được đồng bộ; tỷ lệ dữ liệu học bạ số đạt 99,11%. Ngành y tế đã xử lý 1.869.558/3.058.686 hồ sơ, đạt 61,12%. Đối với dịch vụ công, 46/46 thủ tục hành chính có tần suất cao đã được cấu hình và vận hành thành công trước ngày 15/9/2026.

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Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn liên quan đến cơ chế hỗ trợ sản phẩm khoa học, công nghệ trong giai đoạn sau nghiệm thu; việc thống kê, lượng hóa hiệu quả ứng dụng và tác động kinh tế - xã hội; sự đồng bộ giữa các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của nhóm yếu thế.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu Cơ quan Thường trực tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nhận diện điểm nghẽn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và điều phối giữa các ngành, địa phương. Việc gắn trách nhiệm với tiến độ, sản phẩm và tài liệu minh chứng sẽ là cơ sở để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đưa các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.