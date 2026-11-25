Theo tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 10h45 ngày 24/11, trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên đường Hùng Vương, tổ công tác Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế đang chở người trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu.

Trước tình hình giao thông đông đúc, tổ công tác gồm Trung tá Hoàng Văn Thành, Thiếu tá Nguyễn Duy Thanh và Đại úy Ngô Hữu Hiệp đã nhanh chóng sử dụng tín hiệu ưu tiên, điều tiết giao thông, mở đường đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, nhất là tiêu chí “Gần dân nhất”.