Công an Lâm Đồng làm sạch địa bàn từ công tác cai nghiện bắt buộc

Liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy

Ngày 10/9 vừa qua, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phát hiện, bắt quả tang N.C.T (SN 1997) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của T.H.L (SN 1986), cùng trú tại xã Phúc Thọ Lâm Hà. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định T thuộc diện quản lý sau cai nghiện, còn L đang điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế. Tuy nhiên, L không những tiếp tục sử dụng ma túy mà còn mua ma túy về chia cho người khác sử dụng và bán lại để thu lợi bất chính.

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà bắt quả tang nhóm đối tượng có liên quan tới chất ma túy.

Từ manh mối này, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm nguồn cung cấp ma túy. Ngày 11/9, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt giữ L.Đ.C, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, là đối tượng cung cấp ma túy cho L. Khám xét nơi ở của C, lực lượng chức năng thu giữ khoảng nửa bánh heroin, 65 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm ma túy khi các đối tượng có thể móc nối, hình thành các mối quan hệ mua bán, cung cấp ma túy ngay trong cộng đồng dân cư.

Trước đó, vào tháng 7/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường La Gi và Công an phường Phước Hội triệt phá thành công một chuyên án lớn về ma túy, thu giữ gần 3kg ma túy các loại, hơn 10 khẩu súng, nhiều viên đạn, dao tự chế cùng các tang vật, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ chất ma túy trong một chuyên án hồi tháng 7/2026.

Những kết quả trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy. Tuy nhiên, để phòng ngừa loại tội phạm này từ sớm, từ xa, bên cạnh việc triệt phá các đường dây mua bán, cung cấp ma túy, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức cai nghiện cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

“Nếu không được quản lý, hỗ trợ và áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp, người nghiện có nguy cơ tiếp tục sử dụng ma túy, kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật!..”, một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Siết chặt quản lý, cai nghiện bắt buộc

Xác định công tác cai nghiện ma túy là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tội phạm, Công an các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện. Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phân loại, lập hồ sơ, áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục và cai nghiện phù hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Công an xã Hòa Bắc phát hiện B.C.T (SN 1996, thường trú tại xã Hòa Bắc) đã có quyết định của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng về việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng cố tình trốn tránh thi hành. Sáng 28/9, Công an xã Hòa Bắc triệu tập T đến làm việc, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức thi hành quyết định đưa người này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Tại xã Tuy Đức, Công an xã phát hiện Đ.K.Đ (SN 2000), có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở kết quả xác định tình trạng nghiện và các tài liệu liên quan, Công an xã đã củng cố hồ sơ, đề nghị tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Đ vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công an xã Thành Nam đưa các đối tượng có quyết định của tòa án đi cai nghiện bắt buộc.

Công an nhiều địa phương còn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, gắn công tác phòng ngừa với hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Công an xã Thành Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị đưa 16 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổ chức thi hành quyết định đối với 12 trường hợp, đồng thời quản lý, hỗ trợ 21 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng, việc đưa những người đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức thi hành nghiêm các quyết định của Tòa án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện mà còn hướng tới mục tiêu hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng tham gia quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện cần tiếp tục được chú trọng, tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa ma túy.