Công an Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn

Hai trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt này là gia đình bà Hơ Rớk Niê, trú thôn Phú Lợi và ông Giàng A Do, trú thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú. Đây đều là những hộ còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện nhà ở chưa bảo đảm, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình xây dựng nhà ở được Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai nhằm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở. Kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 1 năm 2026 được trích từ nguồn quyên góp Giải Golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ II – năm 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với NovaGroup và Golf Pro tổ chức.

Việc triển khai chương trình không chỉ góp phần giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, an toàn mà còn tạo thêm điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.