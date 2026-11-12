Công an Lâm Đồng hành quân về cơ sở, gắn huấn luyện với phục vụ Nhân dân

Lực lượng Cảnh sát cơ động tập trung lực lượng tổ chức hành quân đi tuần 8 km quanh khu dân cư

Rèn bản lĩnh từ địa bàn thực tế

Từ ngày 6 - 10/11/2026, xã Hải Ninh trở thành địa bàn huấn luyện thực tế của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp xử lý tình huống, cán bộ, chiến sĩ còn cùng lực lượng tại cơ sở tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự; vệ sinh đường nông thôn; tuyên truyền pháp luật và thăm hỏi các gia đình chính sách.

Những hoạt động được triển khai trong đợt hành quân đã gắn nhiệm vụ huấn luyện với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, đồng thời tạo thêm sự gần gũi giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Tổ chức huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật phục vụ công tác và chiến đấu trên địa bàn

Ngay sau khi đến xã Hải Ninh, đoàn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Công an xã khảo sát, nắm tình hình an ninh, trật tự, đặc điểm kinh tế - xã hội cùng những vấn đề tiềm ẩn phức tạp tại địa phương. Qua trao đổi thông tin, rà soát địa bàn, các lực lượng bổ sung phương án công tác, chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế, chủ động phòng ngừa và xử lý những tình huống có thể phát sinh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức hành quân tuần tra 8 km quanh khu dân cư, kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật phục vụ công tác và chiến đấu. Các nội dung tập trung rèn luyện thể lực, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp với Công an xã Hải Ninh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Tổ chức huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật phục vụ công tác và chiến đấu trên địa bàn

Việc huấn luyện trong điều kiện địa hình thực tế giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện rõ hơn những yếu tố có thể tác động đến quá trình triển khai nhiệm vụ. Từ từng tuyến đường, khu dân cư đến khu vực rừng núi, các phương án được vận dụng và điều chỉnh phù hợp, qua đó nâng cao khả năng chủ động, linh hoạt trong công tác, chiến đấu.

Thượng tá Đỗ Hoàng Liên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đợt hành quân dã ngoại là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên trong đơn vị trải nghiệm thực tế, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hải Ninh

Theo Thượng tá Đỗ Hoàng Liên, Hải Ninh có đặc điểm địa hình rừng núi nên việc khảo sát, nắm chắc tình hình thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với công tác huấn luyện, vận dụng kỹ thuật, chiến thuật và xây dựng phương án xử lý tình huống. Qua thực tế địa bàn, cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng chủ động triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong các tình huống khác nhau.

Gắn bó với cơ sở từ những phần việc cụ thể

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, đoàn công tác dành thời gian tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hải Ninh, cán bộ, chiến sĩ dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động này cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm tiếp nối các thế hệ đi trước.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Hải Ninh

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 5 gia đình có thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Qua những cuộc gặp gỡ, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tìm hiểu lịch sử, bày tỏ sự tri ân đối với người có công với cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên các tuyến đường nông thôn, cán bộ, chiến sĩ cùng địa phương phát quang bụi rậm, thu dọn vệ sinh với tổng chiều dài hơn 5 km. Những phần việc cụ thể góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ đến gần hơn với đời sống của Nhân dân.

Hoạt động giao lưu thể thao, bóng chuyền với cán bộ và người dân địa phương cũng tạo thêm không gian gặp gỡ, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an với cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh môi trường

Từ những hoạt động ban ngày, sự gắn kết được nối dài qua chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tự vệ. Các tiết mục do cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng biểu diễn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Xen kẽ chương trình, lực lượng công an phổ biến quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền phòng, chống tội phạm và hướng dẫn kỹ năng tự vệ bằng tay không cho người dân, học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân xã Hải Ninh

Đồng chí Nguyễn Trung Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh đánh giá, đoàn công tác Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ hỗ trợ địa phương nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phối hợp tuyên truyền pháp luật, vệ sinh môi trường và giúp đỡ Nhân dân. Những việc làm này góp phần chia sẻ với địa phương, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Từ thực tế đợt hành quân, lãnh đạo xã Hải Ninh mong muốn Công an tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động về cơ sở, qua đó hỗ trợ địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Với cán bộ, chiến sĩ, những ngày huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cũng góp phần bồi đắp tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân.