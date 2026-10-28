Công an Lâm Đồng đoạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND

Trung tướng Đỗ Thiệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông phát biểu bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 diễn ra từ ngày 22 - 27/10, Công an tỉnh Lâm Đồng có 19 tác phẩm tham gia dự thi. Trong đó, tác phẩm podcast “Để trưởng thành - Bạn có dám thay đổi” xuất sắc đạt 1 giải Bạc; giải Đồng thuộc về phóng sự truyền hình “Những người mẹ đỡ đầu, những tấm lòng yêu thương, chở che” của nhóm tác giả Trần Như Ý, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tú Trâm, Nguyễn Thái Bình và Hoàng Văn Hiệp.

Ngoài ra, 4 tác phẩm khác của Công an Lâm Đồng cũng được Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 tặng Bằng khen.

Cúp giải Bạc và giải Đồng tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 của Công an tỉnh Lâm Đồng

Kết quả tại liên hoan là nguồn động viên để đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm. Qua đó, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Giấy chứng nhận các tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 của Công an tỉnh Lâm Đồng

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV có 57 đơn vị tham gia bao gồm công an các đơn vị, địa phương, các cục nghiệp vụ và các đơn vị báo chí ngoài lực lượng… với tổng số 737 tác phẩm dự thi.

Bên cạnh đó, liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa, để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông, cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.