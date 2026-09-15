Công an Lâm Đồng điều tra vụ nhóm người bịt mặt chém 3 bảo vệ ở Quảng Trực

Vị trí xảy ra vụ việc nhóm người bịt mặt chém nhóm bảo vệ doanh nghiệp bị thương. (Ảnh chụp Google Maps)

Ngày 15/9, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực (Lâm Đồng) xác nhận thông tin, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại tiểu khu 1535 thuộc xã Quảng Trực.

Theo báo cáo, khoảng 17 giờ 30' ngày 14/9, L.Đ.T (SN 1985) thường trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) cùng T.Đ.H (SN 2006) thường trú tại thôn 2, xã Đắk Nhau (TP Đồng Nai) ngồi nhậu trước hiên một nhà container dựng tạm tại khu đất thuộc quản lý của Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại Long Sơn.

Cùng thời điểm trên, một nhóm khoảng 6 - 7 người được Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại Long Sơn thuê làm bảo vệ cũng trải bạt ngồi nhậu phía trước hiên nhà, cách vị trí của T và H hơn 1 m. 2 bên nói chuyện bình thường, không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích.

Khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, một nhóm 4 - 5 người chưa xác định được nhân thân, lai lịch, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt, cầm dao phát rẫy bất ngờ lao vào chém nhóm bảo vệ.

Hậu quả, anh Đinh Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1995) thường trú tại Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị 1 vết thương hở tại mặt ngoài cánh tay trái, kích thước khoảng 2,5 x 0,8 cm. 2 người khác là Hồ Quốc Đạt và Tạ Hoàng Hà bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Trực đã triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm những người liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ và làm rõ danh tính nhóm người gây ra vụ việc.