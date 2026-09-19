Công an Lâm Đồng đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên pháp luật

Trung tướng Phạm Công Nguyên trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng cho các Đội thi đạt giải Nhì tại hội thi. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Hội thi có 11 đội đến từ Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các đội thi tập trung vào kỹ năng thuyết trình, truyền đạt kiến thức pháp luật và xử lý tình huống trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở.

Đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia hội thi. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị nghiêm túc, lựa chọn nội dung sát thực tiễn địa bàn, gắn tuyên truyền pháp luật với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng công an cơ sở vững mạnh. Với phong thái tự tin, phương pháp truyền đạt sinh động, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, đội thi được Ban Giám khảo đánh giá cao và đạt giải Nhì.

Kết quả này ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng trong đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng mạnh về cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Đội thi Công an tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Phát biểu tại hội thi, Trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; mỗi cán bộ công an không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn phải là một tuyên truyền viên tích cực, gần dân, sát dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Qua hội thi, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác chính trị, pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ Báo cáo viên “Chuyên nghiệp nhất - Trách nhiệm nhất - Gần dân nhất”, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.