Đại úy Nguyễn Văn Chiến, Phòng Kỹ thuật hình sự xuất sắc đạt giải B thể loại Truyện ngắn và Giải C vẽ Tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong Công an nhân dân

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 năm 2026 và Cuộc thi ảnh nghệ thuật, vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong Công an nhân dân.

Tác phẩm Tranh cổ động với chủ đề Ngoại ngữ vững chãi, hội nhập vươn xa của Đại úy Nguyễn Văn Chiến đạt giải C

Ở cuộc vận động sáng tác “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ 2 năm 2026, Đại úy Nguyễn Văn Chiến, Phòng Kỹ thuật hình sự, đạt giải B thể loại truyện ngắn với tác phẩm “Bon Tơr Nun”.

Lấy bối cảnh bon làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tác phẩm phản ánh thủ đoạn lợi dụng khó khăn trong đời sống, những bất mãn và tổn thương của một bộ phận người dân để dụ dỗ, lôi kéo, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại úy Nguyễn Văn Chiến (bên phải) và Thượng úy Vũ Văn Tuấn (bên trái) tham dự Lễ trao giải

Qua nhân vật K’Nguyệt và hình ảnh người chiến sĩ Công an tên Tư kiên trì bám địa bàn, gần dân, tuyên truyền, vận động, cảm hóa người bị lôi kéo, tác phẩm làm nổi bật cách đấu tranh kiên quyết với hành vi vi phạm nhưng giàu tính nhân văn. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về bảo vệ nền tảng tư tưởng từ cơ sở, gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thượng úy Vũ Văn Tuấn, Công an xã Bảo Lâm 4 xuất sắc đạt giải B tác phẩm ảnh nghệ thuật “Giữ bình yên buôn làng Lộc Lâm”

Cũng tại cuộc vận động, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, Phòng Công tác chính trị, đạt giải Khuyến khích thể loại truyện ngắn với tác phẩm “Vầng trăng mang vết sẹo”.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh nữ cán bộ Công an cơ sở dũng cảm, tận tụy với Nhân dân qua hành động cứu một bé gái trước nguy hiểm, chấp nhận những tổn thương để bảo vệ em. Câu chuyện làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an, luôn đặt sự an toàn của Nhân dân lên trên bản thân mình.

Tác phẩm ảnh nghệ thuật với tác phẩm “Giữ bình yên buôn làng Lộc Lâm” của Thượng úy Vũ Văn Tuấn, Công an xã Bảo Lâm 4, đạt giải B

Ở Cuộc thi ảnh nghệ thuật, vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất”, Thượng úy Vũ Văn Tuấn, Công an xã Bảo Lâm 4, đạt giải B thể loại ảnh nghệ thuật với tác phẩm “Giữ bình yên buôn làng Lộc Lâm”.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cán bộ, chiến sĩ Công an cùng già làng và người dân quây quần bên bếp lửa, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua đó, thể hiện sinh động tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân.

Đại úy Nguyễn Văn Chiến còn đạt giải C hạng mục tranh cổ động với tác phẩm “Ngoại ngữ vững chãi hội nhập vươn xa”, góp phần tuyên truyền tinh thần chủ động học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng (bên trái), Phòng Công tác chính trị, đạt giải Khuyến khích thể loại truyện ngắn với tác phẩm “Vầng trăng mang vết sẹo”