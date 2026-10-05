Công an Lâm Đồng đạt 2 giải A tại các cuộc thi cấp Bộ

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Văn Chiến (thứ 2 từ trái qua) và Thiếu tá Nguyễn Thị Lê (thứ 7 từ trái qua) vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết, trao thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026)”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lê cùng tác phẩm viết về cuốn sách “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai

Sau thời gian phát động, 2 cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc góp phần khơi dậy niềm say mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, tự bồi dưỡng tri thức; cuộc thi viết về truyền thống lực lượng An ninh nhân dân giúp cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng.

Tại lễ trao thưởng, Công an tỉnh Lâm Đồng có 2 tác phẩm xuất sắc đạt giải A ở cả 2 cuộc thi.

Đại úy Nguyễn Văn Chiến và tác phẩm đạt Giải A tại Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”

Tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026, tác phẩm viết về cuốn sách Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai của Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Phòng Cảnh sát giao thông, xuất sắc đạt giải A. Với cách tiếp cận giàu cảm xúc, tác phẩm làm nổi bật giá trị của cuốn sách viết về chiến tranh, sự hi sinh và lòng yêu nước; đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc đọc trong bồi đắp đời sống tinh thần, nhân cách và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Ở Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”, nhóm tác giả Công an tỉnh Lâm Đồng gồm Đại úy Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kỹ thuật hình sự), Thượng úy Lê Huyền Vy (Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt), Đại úy Đỗ Thị Thu Thảo, Đại úy Nguyễn Văn Thắng (Phòng Công tác chính trị) và Đại úy Phạm Thanh Phước (Phòng Kỹ thuật hình sự) cũng xuất sắc đạt Giải A.

Tác phẩm là kết quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu công phu, góp phần tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân; qua đó làm nổi bật những đóng góp, chiến công thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê và Đại úy Nguyễn Văn Chiến được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong tham gia các cuộc thi.

Quang cảnh buổi lễ

2 giải A là kết quả đáng ghi nhận của Công an tỉnh Lâm Đồng, thể hiện sự đầu tư, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả và sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác văn hóa, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống trong cán bộ, chiến sĩ.