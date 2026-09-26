Công an Lâm Đồng dầm mình trong mưa lũ giúp đỡ nhân dân

Có mặt kịp thời nơi dân cần nhất

Sau những ngày mưa lớn, người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn phát hiện nhiều vị trí trên một quả đồi cao xuất hiện dấu hiệu đứt gãy, nứt nẻ. Dưới chân đồi là nơi sinh sống của 78 hộ dân với hơn 450 nhân khẩu.

Lãnh đạo Công an xã Quảng Sơn lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân khẩn trương di chuyển người, đồ đạc, vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an xã Quảng Sơn tham gia hỗ trợ dựng lán trại làm nơi ở tạm cho những gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Công an xã Quảng Sơn còn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, tìm địa điểm tạm trú, dựng lán trại, nhà tạm để bà con có nơi tránh mưa, trú gió trong thời gian chờ tình hình ổn định.

Giữa màn mưa dày đặc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã người kéo bạt, người chặt tre, dựng cột, người vận chuyển đồ đạc. Nền đất nhão nước, quần áo ướt sũng nhưng công việc vẫn được khẩn trương triển khai. Từng mái lán lần lượt được dựng lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 60 lán trại, nhà tạm đã hoàn thành, giúp các hộ dân tạm thời có nơi ở an toàn.

Công an xã Lạc Dương giăng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để nhân dân chủ động phòng tránh.

Anh Thào A Minh, người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn xúc động cho biết, bà con rất cảm kích trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an

Để chia sẻ khó khăn với bà con, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Sơn còn vận động, quyên góp gần 20 triệu đồng mua vật liệu và hàng trăm tấm bạt phục vụ dựng nhà tạm.

Người dân không đơn độc giữa thiên tai

Chiều 24/9 vừa qua, tại khu vực hạ lưu hồ Sông Quao, đoạn qua thôn Hội Nhơn An Phú, xã Hàm Liêm, một người đàn ông trên đường đi làm về không may bị nước lũ cuốn trôi. Giữa dòng nước chảy xiết, nạn nhân may mắn bám được vào một bụi cây và liên tục kêu cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt. Trước dòng nước cuồn cuộn, lực lượng cứu hộ khẩn trương giăng dây, từng bước tiếp cận nạn nhân.

Sau nhiều phút nỗ lực, ông Phùng Thế Quốc được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, vào bờ an toàn.

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt.

Tại phường Hàm Thắng, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu. Có nơi nước dâng từ 1,5-2m, dòng chảy mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi nước lũ tràn về, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với các lực lượng ở cơ sở tiếp cận từng khu dân cư, nhất là những nơi nước dâng cao, có nguy cơ bị chia cắt, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an đã ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn, giúp người dân đưa tài sản, vật dụng thiết yếu, có giá trị cao đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng Công an hỗ trợ nhân dân di chuyển qua vùng ngập nước.

Ngay trong ngày nước lũ đổ về, lực lượng Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ di dời 30 hộ dân ở phường Hàm Thắng đến khu vực an toàn.

Cao điểm mùa mưa ở phía Nam mới chỉ bắt đầu, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng vẫn đang ngày đêm bám sát địa bàn, đến những nơi người dân cần nhất. Đó cũng là cách lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm chủ động trước hiểm nguy, có mặt khi dân cần và không để bất cứ người dân nào phải đơn độc giữa thiên tai.