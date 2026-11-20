Giải golf Việt Nam Legends Tour 2026 là giải đấu do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đăng cai, quy tụ 66 golfer quốc tế, độ tuổi từ 50 trở lên, đến từ hơn 20 quốc gia tham gia tranh tài 3 vòng với tổng cộng 54 hố tại sân Ocean, NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 20 đến 22/11.

Trước khi giải đấu diễn ra, Hiệp hội Thể thao CAND đã công bố quyết định công nhận Câu lạc bộ Golf CAND trực thuộc Hiệp hội. Chủ trì buổi công bố là ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Câu lạc bộ.

Ông Trần Đức Phấn phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu.

Việc thành lập Câu lạc bộ Golf CAND không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng mà còn mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, hợp tác thể thao trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND năng động, bản lĩnh, khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc tổ chức giải đấu đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè trong nước và thế giới. Hiệp hội CAND sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tổ chức giải đấu thành công, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giá trị nhân văn của giải đấu đến bạn bè thế giới.

Giải diễn ra 3 vòng đấu chính thức, kết thúc vào chiều 22/11. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan Phan Thiết - Mũi Né được tổ chức nhằm giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản phẩm du lịch địa phương đến khách quốc tế.

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn golf trong lực lượng CAND; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa cán bộ, chiến sĩ Công an với các tổ chức, cá nhân yêu thích bộ môn golf.

Đại tá Nay Gia Phú (bên phải ảnh) Phó giám đốc Công an Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các đại diện câu lạc bộ Golf CAND.

Ông Phil Harrison, Chủ tịch Legends Tour, cho biết, các golfer không chỉ đến Việt Nam để thi đấu mà còn có thể trở thành những đại sứ thiện chí khi trở về nước. Họ sẽ kể với gia đình, bạn bè và người hâm mộ về Phan Thiết, những bãi biển, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực và con người địa phương.

Theo ông Harrison, sức lan tỏa từ những trải nghiệm thực tế của các golfer sẽ góp phần quảng bá điểm đến cộng đồng quốc tế, tạo thêm giá trị cho du lịch địa phương.

Một số golfer chuẩn bị tranh tài tại giải Việt Nam Legends Tour 2026.

Để đảm bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai các phương án, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương và lực lượng bảo vệ tại khu vực tổ chức giải triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các cán bộ làm nhiệm vụ tại giải chuẩn bị vào mục tiêu.

Ngoài ra, phối hợp với Công an phường Tiến Thành, Công an Lâm Đồng làm tốt công tác nắm tình hình, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức, bảo vệ các mục tiêu, địa điểm trọng yếu được chú trọng, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các lực lượng duy trì chế độ trực, thông tin liên lạc và cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát các phương án xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng PCCC&CNCH sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thành công của giải đấu không thể thiếu vai trò của những người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Với phương châm “an toàn cho giải đấu và đẹp trong mắt vận động viên và du khách”, mỗi cán bộ chiến sĩ công an không chỉ làm tốt công việc của mình mà phải là những đại sứ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Lâm Đồng nói riêng và của Việt Nam.

Qua giải đấu này Ban tổ chức, Hiệp Hội CAND kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phong trào golf trong nước, mở rộng cơ hội giao lưu chuyên môn và đưa hình ảnh du lịch Lâm Đồng nói riêng, Việt Nam luôn mến khách và an ninh.