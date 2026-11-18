Công an tỉnh Lâm Đồng trao nhà cho gia đình bà Thị Hâm, thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho

2 gia đình được nhận nhà là bà Thị Hâm, thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho và anh Phạm Hữu Tính, thôn Ka Lúc, xã Phan Sơn. Đây đều là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong đó, anh Phạm Hữu Tính là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở của xã Phan Sơn. Đối với gia đình bà Thị Hâm, chồng bà trước đây từng tham gia công tác an ninh và hiện nay con trai bà là anh Man Kỳ cũng đang tiếp tục cống hiến trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại xã Đồng Kho.

Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho anh Phạm Hữu Tính, thôn Ka Lúc, xã Phan Sơn

Kinh phí xây dựng 2 căn nhà được huy động từ nguồn đóng góp tại Giải Golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ II năm 2026, do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với Tập đoàn NovaGroup, Công ty Cổ phần Golf Pro tổ chức, cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm. Các căn nhà được xây dựng kiên cố, giúp các gia đình ổn định chỗ ở.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ trao nhà tình nghĩa

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Dịp này, Công an tỉnh trao thêm kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng cho các hộ; chính quyền địa phương tặng những phần quà thiết yếu.