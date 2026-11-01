Công an Lâm Đồng bám địa bàn, giữ vững ANTT dịp cuối năm

Cuối năm, khi mùa thu hoạch nông sản, đặc biệt là cà phê, bước vào cao điểm, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các địa bàn sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng đặt ra nhiều vấn đề cần chủ động giải quyết. Những sân phơi đầy cà phê, kho chứa nông sản, máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất trở thành những tài sản có giá trị, dễ bị các đối tượng xấu nhắm đến nếu không được bảo vệ chặt chẽ.

Công an tuần tra đêm bảo vệ mùa màng cho nhân dân.

Địa bàn rộng, nhiều khu vực sản xuất nằm xa khu dân cư, đường vào rẫy quanh co, vắng vẻ khiến công tác quản lý, nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm gặp không ít khó khăn. Bên cạnh nguy cơ trộm cắp nông sản, các vấn đề liên quan đến thuê mướn lao động thời vụ, thu mua, vận chuyển nông sản, mâu thuẫn trong làm ăn, tranh chấp tài sản cũng đòi hỏi lực lượng Công an cơ sở phải chủ động nhận diện, giải quyết từ sớm, từ xa.

Thượng tá Y Bhim Kễn, Trưởng Công an xã Đắk Song chia sẻ: “Muốn giữ được bình yên ở cơ sở trước hết phải nắm chắc địa bàn, gần dân và nghe dân nói. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động phát hiện những vấn đề có thể phát sinh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và xử lý ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ trở thành vấn đề phức tạp!..”.

Từ phương châm đó, Công an xã chú trọng công tác tuần tra, nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng góp phần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn trong khu dân cư và nguy cơ phát sinh tội phạm, qua đó chủ động có biện pháp xử lý phù hợp.

Công an xã Đắk Song tăng cường kiểm tra cư trú vào ban đêm khi địa bàn chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê.

Có những thông tin quan trọng không chỉ đến từ các cuộc kiểm tra hành chính hay những đợt tuần tra, mà còn bắt nguồn từ sự quan sát, tinh thần cảnh giác của người dân. Một người lạ nhiều lần xuất hiện tại khu vực sân phơi, một phương tiện di chuyển bất thường trên đường vào rẫy hay mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ giữa những người làm thuê... Nếu được phát hiện, trao đổi kịp thời, những dấu hiệu này có thể giúp lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất ANTT ngay từ đầu.

Bà Nguyễn Thị Thu, người dân xã Đắk Song chia sẻ: “Cán bộ Công an xã thường xuyên xuống địa bàn, gần gũi với nhân dân, tuyên truyền và hướng dẫn bà con từng việc cụ thể. Khi người dân có việc cần hỏi, các anh đều tận tình giải thích. Bà con cảm thấy gần gũi và yên tâm hơn khi có lực lượng Công an thường xuyên ở cơ sở!..”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Song cho biết, Công an xã đã chủ động bám địa bàn, gần dân, sát dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ngày càng chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

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Công an phường 3 Bảo Lộc tuyên truyền tại vườn cà phê.

Tại xã Quảng Trực, địa phương có thế mạnh về sản xuất cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mùa thu hoạch cũng là thời điểm lực lượng Công an tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu. Nông sản sau thu hoạch thường được tập kết tại nương rẫy, sân phơi, kho chứa hoặc các điểm thu mua. Trong khi đó, nhiều khu vực sản xuất cách xa khu dân cư, việc trông coi không thường xuyên, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp. Máy móc, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất cũng là những tài sản cần được bảo vệ.

Công an xã Quảng Trực chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát, chú trọng khung giờ ban đêm và những thời điểm ít người qua lại. Các tuyến đường trọng điểm, khu vực nương rẫy, sân phơi, nơi tập kết, bảo quản nông sản và những địa bàn xa khu dân cư được tăng cường kiểm tra, nắm tình hình.

Ông Nguyễn Văn Đức, người dân xã Quảng Trực cho biết, sự hiện diện thường xuyên, gần gũi, sát dân của lực lượng Công an còn góp phần ngăn ngừa những hành vi quậy phá, gây mất ANTT, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Công an tuyên truyền, vận động chủ đại lý nông sản cam kết không thu mua nông sản không rõ nguồn gốc.

Công an xã Quảng Trực còn tăng cường rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở thu mua, kinh doanh nông sản. Các cơ sở được khuyến cáo chủ động kiểm tra, xác minh thông tin về nguồn gốc nông sản, chú ý những giao dịch có biểu hiện bất thường, nhất là trường hợp người bán không chứng minh được nguồn gốc hợp lý, số lượng nông sản không phù hợp với thông tin về sản xuất hoặc giao dịch diễn ra vào khung giờ bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tài sản do phạm tội mà có, các cơ sở cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xác minh, xử lý.

Khi lực lượng Công an thực sự gần dân, sát dân, mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, mỗi cơ sở thu mua ý thức rõ trách nhiệm của mình, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố.