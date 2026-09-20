Công an Lai Châu nâng cao kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn

Chương trình góp phần nâng cao kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng bơi sinh tồn, kỹ thuật tiếp cận và đưa người bị nạn vào bờ an toàn. Chương trình chú trọng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, bám sát yêu cầu công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Công an cơ sở.

Ở phần lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ được phổ biến các quy định bảo đảm an toàn tại khu vực bơi lội, ao, hồ và những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước.

Các học viên cũng được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu người gặp nạn, diễn biến tâm lý hoảng loạn và những nguy hiểm có thể phát sinh trong quá trình tiếp cận, cứu người.

Nội dung thực hành tập trung vào kỹ thuật bơi tiếp cận nạn nhân nhanh, an toàn; cách giải thoát khi bị người gặp nạn ôm, bấu chặt trong trạng thái hoảng loạn; phương pháp dìu, kéo nạn nhân vào bờ và phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các học viên được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước tại chương trình tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên còn được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu trên cạn, ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo và xử lý trường hợp nạn nhân bị ngạt, sặc nước. Đây là những kỹ năng quan trọng, đòi hỏi người thực hiện phải thao tác chính xác, kịp thời để hạn chế nguy cơ tổn thương và bảo vệ tính mạng người gặp nạn.

Thông qua các tình huống thực hành, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện rèn luyện thể lực, bản lĩnh, khả năng phán đoán và phối hợp cứu nạn. Việc huấn luyện đồng bộ từ tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ đến sơ cấp cứu ban đầu giúp học viên nâng cao khả năng phản ứng nhanh, cơ động khi có tình huống xảy ra.

Chương trình tập huấn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu thành thạo kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn, có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn; chủ động trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn đuối nước.