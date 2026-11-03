Công an La Gi chung tay làm đẹp đô thị hướng đến Festival Hoa Đà Lạt

Công an phường La Gi cùng các đoàn viên, thanh niên thực hiện dọn vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Góp sức gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Công an phường La Gi chọn những việc làm gần gũi để cùng người dân làm đẹp địa bàn.

Những ngày gần đây, Công viên Nguyễn Huệ trở nên nhộn nhịp khi cán bộ, chiến sĩ Công an phường La Gi cùng đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh bắt tay thu gom rác, vệ sinh khuôn viên, làm sạch các khu vực công cộng. Hơn 100 người tham gia, mỗi người một phần việc, góp phần làm sạch không gian công viên giữa lòng phố phường.

Buổi ra quân có sự tham gia của giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường THPT La Gi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên La Gi và Trường Mầm non La Gi. Việc cùng trực tiếp quét dọn, thu gom rác góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho các bạn trẻ.

Hoạt động giúp công viên Nguyễn Huệ ngày càng sạch, đẹp

Đại úy Phạm Anh Đức, Bí thư Chi đoàn Công an phường La Gi, cho biết, đơn vị mong muốn từ hoạt động này sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân. Những phần việc gần gũi cũng giúp thông điệp giữ gìn cảnh quan đến với từng cơ quan, trường học, khu dân cư và gia đình.

Buổi ra quân tại công viên Nguyễn Huệ tiếp nối hoạt động “Ngày thứ bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và trồng cây xanh” được lực lượng Công an phường và các tổ chức đoàn thể duy trì thường xuyên.

Thực hiện hoạt động này, các lực lượng cùng vệ sinh môi trường từ khu dân cư, cơ quan, trường học đến nơi công cộng vận động người dân thu gom rác thải, trồng hoa trước nhà và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường.

Hoạt động góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ở các bạn trẻ

Những bồn hoa được chăm sóc, đoạn đường được quét dọn hay mảng xanh được vun trồng đều góp thêm một phần nhỏ vào diện mạo chung của phường La Gi. Tinh thần hướng về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 vì thế hiện diện trong chính những việc giữ gìn môi trường hằng ngày.

Theo Đại úy Phạm Anh Đức, các hoạt động còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân trên địa bàn.

Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị

Đường phố sạch đẹp cần được giữ gìn bằng những công việc hằng ngày. Vì vậy, cùng với các buổi vệ sinh môi trường, Công an phường La Gi duy trì tuần tra để giữ vỉa hè thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người dân và gìn giữ mỹ quan đô thị.

Các tuyến đường, khu vực công cộng thường phát sinh tình trạng lấn chiếm để buôn bán hoặc dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định được chú ý kiểm tra.

Lực lượng Công an phường La Gi nhắc nhở các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Hằng tuần, công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra các tuyến trọng điểm có hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp như: Hoàng Diệu, Thống Nhất, Nguyễn Trường Tộ và khu vực công viên Nguyễn Huệ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Với trường hợp vi phạm lần đầu, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay. Những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm bị lập biên bản xử lý theo quy định. Qua từng lần kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn người dân chấp hành, từng bước lập lại trật tự tại các khu vực công cộng.

Lực lượng Công an phường La Gi nhắc nhở các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở công viên Nguyễn Huệ

Tại công viên Nguyễn Huệ, tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Vì vậy, khu vực này tiếp tục được đưa vào các ca kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, giữ lối đi thông thoáng và bảo đảm không gian sinh hoạt chung cho người dân.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác còn nhắc nhở một số thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm. Từ thực tế này, lực lượng công an đề nghị phụ huynh quan tâm quản lý, giáo dục con em chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an phường La Gi lập biên bản các trường hợp vi phạm

Từ buổi ra quân làm sạch công viên đến những ca tuần tra trên phố, các phần việc đều hướng đến mục tiêu gần gũi: đường phố sạch hơn, vỉa hè thông thoáng, người dân đi lại an toàn. Khi được duy trì thường xuyên, những việc làm ấy góp phần xây dựng phường La Gi sạch đẹp, văn minh và trở thành những phần việc thiết thực của địa phương hướng về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.