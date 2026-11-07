Công an kịp thời ngăn nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 5.11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Hoàng Long, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đứng trên cầu, có biểu hiện tâm lý bất thường, nghi có ý định nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Hàm Rồng an toàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hồng Quang làm Tổ trưởng lập tức triển khai các biện pháp tiếp cận, ngăn chặn.

Trong khi một số cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, những người còn lại tìm cách trò chuyện, động viên và trấn an tinh thần nam thanh niên.

Trước tình huống nhạy cảm, các cán bộ, chiến sĩ kiên trì vận động, giữ bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực tâm lý cho người đang có biểu hiện tiêu cực.

Sau hơn 30 phút thuyết phục, tổ công tác đã tiếp cận thành công, đưa nam thanh niên rời khỏi khu vực nguy hiểm và về trụ sở Công an phường Hàm Rồng an toàn.

Qua xác minh, nam thanh niên được xác định là Đ.H.B (sinh năm 2006), trú tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an phường Hàm Rồng liên hệ, thông báo cho gia đình đến đón B. về nhà.

Theo thông tin từ gia đình, thời gian gần đây, do công việc không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên B. chịu ảnh hưởng về tâm lý, dẫn đến những suy nghĩ và hành động thiếu kiểm soát.

Việc phát hiện và kịp thời ngăn chặn nam thanh niên có ý định nhảy cầu Hoàng Long đã giúp tránh nguy cơ xảy ra sự việc đau lòng. Qua đó, cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.