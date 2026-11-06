Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo toàn hơn 1,2 tỷ đồng cho cụ ông

Trước đó, ông P.Đ.T. (SN 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là “Tuấn”, cán bộ cơ quan chức năng. Đối tượng thông báo ông T. có liên quan đến một đường dây ma túy và tội phạm rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính lên đến 6,8 tỷ đồng.

Công an xã Thượng Đức tuyên truyền giải thích giúp cụ ông P.Đ.T. hiểu rõ vụ việc. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu ông T. giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời khai báo về tài sản hiện có. Khi biết ông T. đang có số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, các đối tượng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đặc biệt, các đối tượng còn xây dựng kịch bản trả lời hướng dẫn ông T. khi làm giao dịch nhằm tránh sự nghi vấn của nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi với các đối tượng, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường và nghi ngờ mình có thể bị lừa đảo, ông T. đã chủ động liên hệ với lực lượng an ninh cơ sở để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức đã nhanh chóng cử cán bộ trực tiếp làm việc với ông T.. Bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu người dân chuyển tiền của các đối tượng lừa đảo.

Qua đó, ông T. đã nhận diện rõ bản chất vụ việc, bình tĩnh chấm dứt liên lạc với các đối tượng và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo yêu cầu. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thượng Đức, toàn bộ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm của ông T. đã được bảo toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo mà lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong thời gian qua. Thông qua việc thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho người dân, nhiều người đã có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện những dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trước những chiêu trò ngày càng tinh vi, được dàn dựng bài bản nhằm thao túng tâm lý, người dân vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Cần nhớ rằng, cơ quan Công an không yêu cầu người dân rút tiền tiết kiệm hay chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi phát hiện những cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.