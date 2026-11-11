Ngày 11/11, Công an phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Ngân hàng KienlongBank – Phòng giao dịch Cai Lậy kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 200 triệu đồng nhắm vào một nữ khách hàng lớn tuổi.

Trước đó, bà Đ.T.M.T. (73 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây) đến Phòng giao dịch Cai Lậy thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong quá trình làm thủ tục, nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo Công an phường Mỹ Phước Tây đến xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, bà T. cho biết nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy. Đối tượng yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc "xác minh dòng tiền", đồng thời buộc bà giữ bí mật thông tin.

Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 200 triệu đồng.

Do lo sợ, bà T. đã làm theo hướng dẫn và đến ngân hàng chuyển tiền thì được nhân viên phát hiện, phối hợp với Công an phường kịp thời ngăn chặn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường sử dụng điện thoại, đưa ra thông tin bịa đặt về việc nạn nhân có liên quan đến các vụ án, đường dây tội phạm nhằm gây hoang mang, tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền để "phục vụ điều tra" hoặc "chứng minh sự trong sạch".

Người dân tuyệt đối không tin và làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền vào tài khoản do người khác cung cấp với bất kỳ lý do nào. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc, chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh; đồng thời thông báo cho người thân, nhất là người cao tuổi, biết để phòng tránh.