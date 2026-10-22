Công an kịp thời ngăn chặn 2 em học sinh có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Trước đó, Công an xã Mường Khương nhận được đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở về việc một học sinh có dấu hiệu bỏ học để đi làm thuê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết và phối hợp đưa hai chị em là cháu M.T.M (sinh năm 2010) và M.S.C (sinh năm 2011, cùng trú tại xã Pha Long), về trụ sở làm việc khi cả hai đang đón xe từ Mường Khương đi Bắc Ninh.

Công an xã Mường Khương bàn giao 02 cháu cho đại diện Nhà trường

Tại cơ quan Công an, 02 cháu cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm việc xa, bản thân còn thiếu hiểu biết nên đã nảy sinh ý định đến Bắc Ninh tìm việc làm thuê. Công an xã Mường Khương đã kiên trì tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi tự ý rời khỏi địa phương, bỏ học đi làm xa, đặc biệt là nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người thông qua mạng xã hội và các lời mời gọi việc làm thiếu minh bạch.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, 02 cháu đã nhận thức được những rủi ro từ quyết định của mình, cam kết tiếp tục học tập và không tái diễn sự việc. Công an xã Mường Khương đã bàn giao 02 cháu cho đại diện Nhà trường để tiếp tục phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ các em ổn định tư tưởng và duy trì việc học tập.