Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 23h17 ngày 27/11, nhận được tin báo của người dân về một trường hợp có ý định tự tử, Tổ trực 113 Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh N.T.G. (SN 2000, quê tỉnh Ninh Bình) trong tình trạng tâm lý bất ổn. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và chia sẻ những khó khăn mà anh G. đang gặp phải.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thanh động viên, giúp nam thanh niên ổn định tâm lý. Ảnh: CACC. ↵

Qua trao đổi, anh G. cho biết bản thân đang chịu nhiều áp lực về công việc, kinh tế và cuộc sống gia đình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.

Bằng sự kiên trì, tận tình thuyết phục của lực lượng công an, anh G. dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tiêu cực và đồng ý về trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh để chờ người thân đến đón.

Việc kịp thời hỗ trợ nam thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thanh trong công tác bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.