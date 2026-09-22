Công an kịp thời cứu nữ sinh có biểu hiện tâm lý bất ổn tại cầu Trà Khúc 2, xác minh thông tin liên quan đến bạo lực học đường

Theo tin từ Công an Quảng Ngãi, trưa ngày 21/9, Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi kịp thời phối hợp với người dân hỗ trợ một nữ sinh gặp tình huống nguy hiểm tại khu vực cầu Trà Khúc 2, đưa em đến nơi an toàn.

Theo đó, khoảng 12h40 cùng ngày, Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận tin báo của người dân về một nữ sinh có biểu hiện tâm lý bất ổn tại khu vực cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với người dân triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Sau khi được đưa đến nơi an toàn, nữ sinh được xác định là H.T.P., đang trong độ tuổi học sinh, trú tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng Công an đã phối hợp với gia đình chăm sóc, động viên và bàn giao em cho người thân tiếp tục theo dõi, hỗ trợ.

Công an phường Nghĩa Lộ đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và các bên liên quan nắm tình hình, làm rõ những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em.

Đối với thông tin liên quan đến mâu thuẫn hoặc bạo lực học đường, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để có biện pháp xử lý, hỗ trợ phù hợp.

Qua vụ việc, nhà trường và gia đình cần tăng cường quan tâm đến những thay đổi về tâm lý, hành vi của học sinh, chủ động lắng nghe và kịp thời kết nối với người có chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Việc phối hợp sớm giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an toàn, sức khỏe tinh thần của trẻ em.