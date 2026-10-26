Công an kịp thời cứu người dân gặp sự cố nguy hiểm

Ngày 26/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực autogate nhập cảnh, Đại úy Đặng Quốc Bình, Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 3, thuộc Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đã kịp thời phát hiện một hành khách có biểu hiện co giật, mất ý thức.

Các cán bộ chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kịp thời hỗ trợ hành khách có biểu hiện co giật, mất ý thức.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Đặng Quốc Bình đã nhanh chóng tiếp cận dùng ngón tay đưa vào miệng của hành khách đang cắn chặt, giữ cho khách không bị cắn lưỡi.

Tay của Đại úy Đặng Quốc Bình bị hành khách cắn chảy máu do bị ngất, mất ý thức.

Trong tình thế cấp thiết trên, Chỉ huy Đội trực nhập cảnh đã khẩn trương liên hệ bộ phận y tế hàng không hỗ trợ và đưa hành khách chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục theo dõi.

Chiều tối ngày 25/10, trực ban Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc người thân đi leo núi Thị Vải bị lạc đường, không thể tự xuống núi.

Công an phường Phú Mỹ không quản ngại đêm tối, khó khăn, tìm kiếm đưa người bị lạc xuống núi an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Mỹ khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại đêm tối, địa hình hiểm trở, đến 21h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy người bị lạc và đưa xuống núi an toàn.

Những việc làm thiết thực trên tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.