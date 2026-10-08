Công an kịp ngăn chặn vụ mua bán đất tiền tỷ từ dấu hiệu bất thường của sổ đỏ

Ngày 7/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 16h50 ngày 14/9, Công an xã Đoan Hùng tiếp nhận tin báo về một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang diễn ra trên địa bàn, có dấu hiệu bất thường liên quan đến tính pháp lý của giấy tờ.

Thời điểm này, các bên đã lập giấy mua bán và chuẩn bị giao nhận số tiền 2,5 tỷ đồng.

Công an xã Đoan Hùng làm việc với L.T.L. Ảnh: Việt Hùng

Qua làm việc, Công an xã Đoan Hùng xác định Đ.T.H. (SN 1990, trú xã Tây Cốc) và L.T.L. (SN 1981, trú xã Đoan Hùng) đến một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn, đề nghị bán thửa đất tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ với giá 2,5 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, H. xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện người đứng tên là H. Tin tưởng vào giấy tờ được xuất trình, chủ cửa hàng đồng ý mua. Hai bên sau đó lập giấy mua bán và chuẩn bị giao tiền.

Nhận thấy cần làm rõ tính pháp lý của giấy tờ, Công an xã Đoan Hùng phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin về người có quyền sử dụng thửa đất.

Công an xã Đoan Hùng làm việc với đối tượng H. Ảnh: Việt Hùng

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy quyền sử dụng thửa đất trên thực tế thuộc về người khác, không phải Đ.T.H. như thông tin thể hiện trên giấy chứng nhận được sử dụng trong giao dịch.

Công an xã Đoan Hùng sau đó tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy mua bán cùng các tài liệu liên quan. Sau khi củng cố tài liệu ban đầu, đơn vị chuyển tố giác về tội phạm, bàn giao hồ sơ, tài liệu và những người liên quan cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Công an khuyến cáo người dân khi giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ thông tin về người có quyền sử dụng, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất. Người dân cần xác thực giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền trước khi đặt cọc, giao nhận tiền hoặc hoàn tất giao dịch, tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.