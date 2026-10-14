Công an khen thưởng nam sinh lớp 12 dũng cảm chống trả 'cẩu tặc'

Công an thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức trao thưởng, tặng giấy khen cho em Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang), vì có hành động dũng cảm phát hiện, tố giác và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 25/9, trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, Phong (sinh năm 2009, trú tại phường Đa Mai) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy Sirius không gắn biển kiểm soát đang bắt trộm chó của người dân.

Không thờ ơ trước hành vi vi phạm pháp luật, nam sinh lớp 12 lập tức hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ. Bị phát hiện, hai đối tượng bỏ chạy.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tuy nhiên, lợi dụng lúc Phong không chú ý, hai đối tượng bất ngờ điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, tấn công em. Dù bị đánh bất ngờ và bị thương, em vẫn dũng cảm chống trả, buộc các đối tượng phải bỏ chạy. Người dân sau đó hỗ trợ đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, bắt giữ Vũ Ngọc Thương (sinh năm 1996, trú tại phường Bắc Giang) và Trịnh Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại xã Mỹ Thái).

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Thương có thêm một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh khen thưởng em Phong.

Ghi nhận hành động dũng cảm của Phong, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết định thưởng em 15 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố. Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh cũng quyết định tặng giấy khen cho nam sinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Thái Thuận đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Phong.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, hành động của Phạm Trần Tuấn Phong là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và trách nhiệm đối với cộng đồng của tuổi trẻ. Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng không chỉ ghi nhận nghĩa cử dũng cảm của em mà còn góp phần lan tỏa những tấm gương tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.