Công an Khánh Hòa vận hành 3 Trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Trong sáng nay 9/11, Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức ra mắt và vận hành thí điểm 3 Trụ SOS lắp đặt tại các lý trình km 43+600, km 51+850 và km 53+650 trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm tại một Trụ SOS trên đèo Khánh Lê trong sáng nay 9/11/2026.

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên tuyến quốc lộ 27C kết nối Nha Trang với Đà Lạt có đường đèo Khánh Lê dài 33km, độ cao 1.700m so với mực nước biển, đường đèo uốn lượn quanh co trên lưng núi hiểm trở với nhiều vòng cua gấp khúc, một bên vách núi cao, một bên vực sâu. Đến mùa mưa lũ mỗi năm, tình trạng sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê thường xuyên xảy ra, gây ách tắc giao thông, trong khi khu vực này sương mù giăng kín, không có lưới điện trung thế, tín hiệu sóng di động chập chờn do địa hình phức tạp, những dãy núi cao che chắn, nên khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông, sạt lở đất đá… rất khó có thể liên lạc cơ quan chức năng.

Để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu, tích hợp đồng bộ giữa năng lượng tái tạo độc lập, công nghệ cơ khí chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, viễn thông IoT đa kênh và phần mềm giám sát bản đồ số GIS, để chế tạo hệ thống Trụ SOS.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm hệ thống Trụ SOS.

Theo nhóm tác giả hệ thống Trụ SOS, gồm Thượng tá Huỳnh Đức Trung, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại úy Nguyễn Đức Duy, cán bộ Phòng Tham mưu và Đại úy Phạm Đức Hiếu, cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa, Trụ SOS áp dụng giải pháp nguồn năng lượng xanh tự chủ 100% từ nguồn điện Off-grid Solar độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc lưới điện quốc gia. Mỗi Trụ SOS không chỉ lắp đặt 4 tấm pin quang điện hiệu suất cao AE Solar 630W có tổng công suất 2.520 Wp, mà còn có hệ thống biến tần thông minh Luxpower GETA 3.6K tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại (MPPT) tối ưu hóa khả năng hấp thụ quang năng ngay cả trong điều kiện sương mù dày đặc, mưa rào kéo dài.

Bên cạnh đó còn có khối pin lưu trữ Lithium LiFePO4 Luxpower Li-7.5e dung lượng 7.5kWh (24V-300Ah), tuổi thọ thiết kế trên 6.000 chu kỳ nạp xả. Nguồn năng lượng tích trữ này bảo đảm camera, loa phóng thanh, đèn xoay, bộ đàm thoại, bo mạch IoT tại Trụ SOS vận hành liên tục từ 5-7 ngày trong điều kiện thời tiết mưa bão, không có ánh nắng do sương mù giăng kín.

Một trong 3 Trụ SOS lắp đặt trên đường đèo Khánh Lê.

Hệ thống giám sát trung tâm đặt tại Công an xã Nam Khánh Vĩnh bởi phần mềm CMS tích hợp bản đồ số GIS QL27C. Khi có sự cố, hệ thống tự động phát chuông báo, bản đồ tự động Zoom đúng vị trí gặp sự cố và tự động bật Pop-up 3 luồng video trực tiếp từ hiện trường.

3 camera Full HD ColorVu hỗ trợ hồng ngoại và công nghệ ánh sáng trắng thông minh, cung cấp hình ảnh màu xuyên suốt ngày đêm với độ sắc nét 3600. Cụm loa phóng thanh công suất 30W gắn trên cần vươn của Trụ SOS cho phép trực ban phát thông báo khẩn cấp từ trung tâm giám sát mở rộng bán kính 500m để điều tiết giao thông, cảnh báo sạt lở đất đá trên đường đèo.

Các cuộc đàm thoại giữa người dân và du khách từ Trụ SOS với trung tâm giám sát đều được ghi âm kỹ thuật số tự động, kèm theo nhật ký thời gian, mã trụ, tọa độ để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, tra cứu, xác minh… sự cố phát sinh.

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao 3 Trụ SOS cho Công an xã Nam Khánh Vĩnh vận hành thí điểm.

Mặt khác, Trụ SOS còn có cơ chế tự động bảo vệ an ninh, cảnh báo chống phá hoại với hệ thống kích hoạt còi – đèn báo động tại chỗ, truyền tín hiệu khẩn cấp về trung tâm giám sát, Camera Al nhận diện con người…

Lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt vận hành thí điểm 3 Trạm SOS trên đèo Khánh Lê trong sáng nay 9/11/2026.

Khi người dân và du khách có nhu cầu cứu nạn cứu hộ chỉ cần bấm nút SOS tại Trụ SOS thì bo mạch IoT sẽ thực hiện 4 tác vụ: bật đèn cảnh báo 360° trên đỉnh trụ; phát âm thanh tự động trấn an người dân; thiết lập cuộc gọi thoại hai chiều qua mạng VoIP chất lượng cao về trung tâm giám sát; kích hoạt Module quay số khẩn cấp về số điện thoại di động của Chỉ huy Công an xã Nam Khánh Vĩnh khi mạng dữ liệu Internet bị gián đoạn.

Theo Đại tá Trần Minh Trúc, đây là một trong những mô hình chuyển đổi số sáng tạo, làm chủ công nghệ cao của Công an tỉnh Khánh Hòa góp phần nâng cao hiệu quả điều hành an ninh trật tự, an toàn giao thông, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tạo dữ liệu thực tiễn phục vụ công tác chỉ huy tác chiến. Công an xã Nam Khánh Vĩnh kịp thời nắm bắt thông tin, vị trí xảy ra sự cố bất ổn, chủ động điều tiết giao thông hoặc cảnh báo từ xa về nguy cơ sạt lở đất đá. Với người dân và du khách, có một điểm tựa khi có yêu cầu cấp thiết về an ninh trật tự, an toàn giao thông, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuyên suốt ngày đêm, rút ngắn thời gian được hỗ trợ các sự cố phát sinh. Đây cũng là một minh chứng sinh động về thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Công an tỉnh Khánh Hòa, lấy sự an toàn, bình yên của người dân và du khách làm thước đo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa – một điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu quan sát Trạm SOS trên đường đèo Khánh Lê.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa biểu dương Công an tỉnh Khánh Hòa nỗ lực thực hiện chủ trương chuyển đổi số, chỉ trong thời gian ngắn đã nghiên cứu, xây dựng thành công một công trình có ý nghĩa thiết thực, nhân văn, giải quyết trúng và đúng “điểm nghẽn” về thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND, Công an xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp chặt chẽ trong quản lý, vận hành Trụ SOS đã lắp đặt trên đèo Khánh Lê để phục vụ hiệu quả công tác cảnh báo nguy cơ rủi ro thiên tai, kịp thời hỗ trợ người dân và du khách trong lĩnh vực về an ninh trật tự, an toàn giao thông, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau giai đoạn thí điểm, Công an tỉnh Khánh Hòa cần tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện hiệu quả để tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp đồng bộ và mở rộng Trụ SOS tại các điểm trọng yếu đèo Khánh Lê.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt Trạm SOS trên đường đèo Khánh Lê.

Trước đó, Thượng tá Huỳnh Đức Trung, Đại úy Nguyễn Đức Duy cùng một cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa là Đại úy Đinh Hồ Trâm Anh, đồng nghiên cứu, xây dựng và đưa vào thí điểm phần mềm Foreign Risk Forecasting Analyzer (FRF) với tên gọi: “Hệ thống FRF - Phần mềm quản lý và dự báo rủi ro vi phạm pháp luật, tội phạm quốc tế của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Sáng kiến cải cách hành chính này đã được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cải cách hành chính Bộ Công an tiến hành xét duyệt ngày 23/7/2026. Đầu tháng 9/2026, Thượng tá Huỳnh Đức Trung; Đại úy Nguyễn Đức Duy cùng hai cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa là Đại úy Đinh Hồ Trâm Anh, Đại úy Phạm Trung Kiên đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm “Trợ lý ảo du lịch Khánh Hòa” hỗ trợ du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết, nhận được sự hỗ trợ đa ngôn ngữ, hướng dẫn về pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn và nhanh chóng kết nối với cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố.