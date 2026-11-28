Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1979, đăng ký thường trú đường Hồng Bàng, phường Nha Trang) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Công an Khánh Hòa đang khẩn trương truy tìm Nguyễn Văn Dũng.

Trước đó, ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc, phát hiện ngày 16-7 tại phường Tây Nha Trang.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đối tượng Nguyễn Văn Dũng là người liên quan đến vụ án này, hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ điều tra vụ án. Người dân biết thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Dũng đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa (số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang), qua điều tra viên Bùi Đức Tài, điện thoại: 0382.050.499 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.