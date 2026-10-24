Công an Khánh Hòa triệt phá nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và cung cấp ma túy tại khu vực Nha Trang

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với công an các địa phương phát hiện, xử lý một số đối tượng có hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, cung cấp ma túy tại khu vực Nha Trang.

Tang vật vụ án.

Theo đó, tối 17-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang kiểm tra một quán karaoke đã ngừng hoạt động. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này được các đối tượng cải tạo, ngụy trang để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 người đang trông coi, điều hành cơ sở. Tiếp tục kiểm tra một căn phòng, tổ công tác phát hiện 9 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng, dụng cụ sử dụng ma túy cùng các bịch tinh thể màu trắng và viên nén, nghi là ma túy tổng hợp. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khu vực kho của cơ sở, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 6 túi nhựa chứa chất bột màu trắng cùng nhiều mảnh vỡ viên nén, nghi là ma túy.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, lực lượng Công an xác định H.V.H (sinh năm 1986, trú phường Bắc Nha Trang) cùng P.T.C (sinh năm 1997, trú phường Nam Nha Trang) có liên quan đến việc cung cấp ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng tại phường Nam Nha Trang, cơ quan chức năng thu giữ 25 túi nhựa chứa ma túy đá và ma túy khay, 116 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, H. và C. khai nhận số ma túy trên được mua về để phân lẻ, cất giấu.

Chiều 18-10, tại khu vực cầu Bình Tân thuộc phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Nam Nha Trang phát hiện, bắt quả tang N.V.L (sinh năm 1992, trú phường Bắc Nha Trang) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 túi nhựa chứa 39 viên nén và một túi nhựa chứa tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, L. khai nhận số ma túy trên là ma túy khay và thuốc lắc cất giữ nhằm mục đích bán kiếm lời bất chính.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của L. tại phường Nam Nha Trang, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ một túi nhựa chứa tinh thể màu trắng. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.T.A.T (sinh năm 1975, trú phường Nam Nha Trang) có liên quan đến đường dây cung cấp ma túy cho các đối tượng nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xác minh vai trò của các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung, phương thức hoạt động và các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.