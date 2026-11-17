Tối 17-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an xã Cam Lâm triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn xã Cam Lâm và phường Nam Nha Trang.

Theo Công an tỉnh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Tài (sinh năm 2001, thường trú tỉnh Gia Lai, tạm trú xã Cam Lâm) có biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn.

Tài thuê nhà tại thôn Bãi Giếng Nam để ở và cất giấu ma túy. Để lấy hàng, đối tượng thường đi xe khách ra tỉnh Gia Lai, đến khu vực bến xe liên tỉnh thuộc tỉnh Bình Định cũ nhận ma túy từ các đối tượng khác, sau đó mang về Cam Lâm phân chia, cất giấu và bán lại kiếm lời. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường trả tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi nhận ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tài lúc bị bắt.

Từ những thông tin thu thập được, Công an xã Cam Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây, đồng thời xây dựng phương án đấu tranh.

Khoảng 3 giờ ngày 14-11, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà Tài thuê tại thôn Bãi Giếng Nam, xã Cam Lâm. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang Tài cùng 3 đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ 139 bịch ma túy "nước vui", 17 viên thuốc lắc, 1 bịch ma túy đá, 1 cân điện tử, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và tang vật liên quan.

Công an thu giữ hơn trăm bịch ma túy "nước vui".

Tiếp tục mở rộng điều tra, trong 2 ngày 14 và 15-11, lực lượng Công an bắt quả tang và triệu tập 5 đối tượng liên quan đến hoạt động vận chuyển, tiêu thụ ma túy cho Tài, gồm: Đào Trần Hữu Danh (sinh năm 2005, trú tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2003), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1996), Nguyễn Duy Tân (sinh năm 2008), cùng trú xã Cam Lâm; Huỳnh Quốc Thắng (sinh năm 2003, trú phường Nam Nha Trang).

Công an thu giữ thuốc lắc, ma túy đá.

Qua khám xét và vận động các đối tượng giao nộp, lực lượng Công an thu giữ thêm hàng trăm viên thuốc lắc, hơn 100 bịch ma túy "nước vui", nhiều túi ma túy "khay" và ma túy đá.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại, đồng thời làm rõ nhiều đối tượng tham gia các khâu vận chuyển, mua bán và tiêu thụ trong đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp giữa Công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ trong phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.