Đào Trần Hữu Danh cùng tang vật ma túy. Ảnh: CAKH

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tài (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai; tạm trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Tài liên hệ đặt mua ma túy từ tỉnh ngoài, thuê người vận chuyển vào Khánh Hòa để cất giấu và phân phối lại cho các đối tượng khác kiếm lời.

Vào lúc 03 giờ 00 phút ngày 14.11.2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Cam Lâm tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do Nguyễn Văn Tài thuê tại thôn Bãi Giếng Nam, xã Cam Lâm. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tài cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy cùng 139 bịch ma túy “nước vui”, 17 viên ma túy thuốc lắc, 1 bịch ma túy “đá”, cân điện tử và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CAKH

Mở rộng điều tra trong hai ngày 14 và 15.11.2026, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang và triệu tập làm việc với các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma túy cho Nguyễn Văn Tài gồm: Đào Trần Hữu Danh (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2003), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1996), Nguyễn Duy Tân (sinh năm 2008, cùng trú tại xã Cam Lâm) và Huỳnh Quốc Thắng (sinh năm 2003, trú tại phường Nam Nha Trang).

Qua khám xét và vận động giao nộp, cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy thuốc lắc, hơn 100 bịch ma túy “nước vui” cùng nhiều túi ma túy “khay” và ma túy “đá”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng chính để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.