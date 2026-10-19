Công an Khánh Hòa tìm nhân chứng vụ gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

Chiều 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18-1-2026 tại khu vực trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Nha Trang).

Nhóm đối tượng bịt mặt mang theo hung khí đuổi đánh người lúc rạng sáng.

Theo nội dung vụ việc, thời điểm trên, nhóm thanh niên đang ngồi uống nước, ăn kem trên vỉa hè thì có 5 đối tượng bịt mặt đi trên 2 xe mô tô, mang theo hung khí đến. Lúc này, 2 đối tượng ở lại trên xe, 3 đối tượng còn lại cầm hung khí chạy vào đuổi đánh nhóm thanh niên đang ngồi uống nước nhưng không đạt mục đích nên quay ra xe chờ sẵn rồi bỏ đi. Thấy nhóm thanh niên bịt mặt rút lui, một số thanh niên cầm ghế nhựa, mũ bảo hiểm đuổi theo ra giữa lòng đường Trần Phú, gần khu vực Quảng trường 2 tháng 4 và ném về phía nhóm này. Nhóm đối tượng bịt mặt quay lại, một người dùng kiếm chém vào vùng sau lưng 1 nam thanh niên nhưng không gây thương tích. Sau đó, nhóm thanh niên bịt mặt lên xe rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân có thông tin liên quan vụ việc cần liên hệ với điều tra viên Phạm Thanh Phương (số điện thoại: 0905506079) hoặc gửi thông tin về địa chỉ số 72 Trần Nguyên Hãn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.