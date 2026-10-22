Công an Khánh Hòa tìm bị hại vụ 3 thanh niên tiếp tay đường dây lừa đảo tại Campuchia

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ ngày 18-12 đến 24-12-2025 tại Khánh Hòa và một số địa phương khác.

Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 572 ngày 10-7-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, 3 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2001, trú phường Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh); Đặng Quang Thắng (sinh năm 2000) và Trần Văn Cảm (sinh năm 2005), cùng trú ấp Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, các bị can cùng đồng bọn đã lập và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia, với nhiệm vụ nhận, luân chuyển và che giấu dòng tiền. Cụ thể, các đối tượng sử dụng tài khoản Vikki Bank số 392923480 (tên Lê Nguyễn Đức Anh), tài khoản OCB số 0197100000949001 (tên Đặng Quang Thắng), tài khoản BIDV số 8877363897 (tên Trần Văn Cảm) để nhận và chuyển tổng cộng 216,5 triệu đồng do các đối tượng tại Campuchia lừa đảo chiếm đoạt của bà Bùi Thị Thuấn và bà Võ Nguyên Thảo, cùng trú tỉnh Khánh Hòa.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân xác định mình là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các bị can nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; hoặc liên hệ điều tra viên Lê Thanh Toàn qua số điện thoại 0935361233 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.