Công an Khánh Hòa tập huấn nghiệp vụ đăng ký, quản lý phương tiện cho công an cấp xã

Ngày 10/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt các thông tư quy định về công tác cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới và xe máy chuyên dùng cho cán bộ, chỉ huy công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, 50 các bộ, chiến sĩ được phổ biến những nội dung trọng tâm của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, quản lý phương tiện; quy trình cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký phương tiện giao thông.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Đáng chú ý, hội nghị dành thời gian hướng dẫn quy trình đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Các học viên được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính về sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện; rà soát, xác minh, thu thập thông tin chủ phương tiện; cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu đối với các phương tiện bị tịch thu. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Việc tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công an cấp xã, phường ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến công tác đăng ký, quản lý phương tiện. Yêu cầu đặt ra là các thủ tục phải được thực hiện thống nhất, chính xác, đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết hồ sơ.

Qua tập huấn, Công an tỉnh Khánh Hòa hướng đến nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng công an cơ sở. Từ đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bố trí 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX, gồm 2 điểm thuộc Phòng CSGT và 14 điểm tại Công an cấp xã. Hai điểm tiếp nhận của Phòng CSGT gồm: Tổ tiếp nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, tại số 2 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang và Tổ tiếp nhận tại số 2 Hà Huy Tập, phường Bảo An. 14 điểm tiếp nhận tại Công an cấp xã gồm: Công an xã Vạn Ninh (số 471 Hùng Vương); Công an phường Ninh Hòa (đường 16/7, tổ dân phố 8); Công an xã Diên Khánh (số 128 Lý Tự Trọng); Công an phường Cam Ranh (số 4 Phạm Hùng); Công an xã Cam Lâm (số 1 Phạm Văn Đồng); Công an xã Khánh Vĩnh (số 47 Lê Hồng Phong); Công an xã Khánh Sơn (số 4 Lê Duẩn). Tại khu vực phía Nam tỉnh, người dân có thể thực hiện thủ tục tại Công an phường Phan Rang (số 2 Hùng Vương); Công an xã Phước Hữu (thôn Thành Đức); Công an xã Thuận Nam (thôn Văn Lâm 3); Công an phường Ninh Chữ (số 89 Phạm Ngọc Thạch); Công an xã Ninh Hải (thôn Xóm Bằng 2); Công an xã Lâm Sơn (thôn Lập Lá) và Công an xã Bác Ái (thôn Trà Co). Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chủ động phối hợp khi được cơ quan Công an liên hệ xác minh, cung cấp thông tin chính xác, xuất trình GPLX và các giấy tờ liên quan để đối chiếu theo hướng dẫn. Trường hợp phát hiện thông tin GPLX điện tử chưa chính xác, người dân cần phản ánh với cơ quan Công an để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.