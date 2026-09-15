Công an Khánh Hòa tạm giữ nhiều phương tiện nghi liên quan hoạt động khoáng sản trái phép

Ngày 15/9, Công an xã Phước Dinh cho biết, trước đó, khoảng 20h18 ngày 12/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, Tổ công tác Công an xã Phước Dinh phát hiện một xe máy xúc bánh xích nhãn hiệu Volvo, đang xúc khoáng sản lên xe ô tô tải ben Thaco BKS 79A-884.xx.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an xã Phước Dinh).

Thời điểm kiểm tra, xe máy xúc do D.V.T (sinh năm 2005, trú thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) vận hành; xe tải do H.C.T (sinh năm 1993, trú thôn Từ Tâm, xã Ninh Phước, Khánh Hòa) điều khiển.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện một xe ô tô tải ben Thaco BKS 79A-782.xx, trên thùng xe đang chở khoảng 6m³ khoáng sản. Phương tiện này do N.V.L (sinh năm 1993, trú thôn Từ Tâm 1, xã Ninh Phước, Khánh Hòa) điều khiển.

Qua kiểm tra, những người liên quan chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời tạm giữ phương tiện, tang vật để phục vụ công tác xác minh.

Hiện, Công an xã Phước Dinh đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số khoáng sản, làm rõ hoạt động khai thác, vận chuyển và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.