Công an Khánh Hòa nhận đỡ đầu 95 học sinh đặc biệt khó khăn, tiếp sức các em đến trường

Sáng 7/11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình "Thắp sáng ước mơ - Cùng em đến trường" giai đoạn 2026 - 2030. Mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba Nhất", đồng thời gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công an toàn tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu 95 học sinh từ 6 - 15 tuổi mồ côi, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo kế hoạch, Công an toàn tỉnh nhận đỡ đầu 95 học sinh từ 6 - 15 tuổi thuộc diện mồ côi, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập, tại 64 xã, phường.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình trong 5 năm là 4,56 tỷ đồng, do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tự nguyện đóng góp. Mỗi học sinh được hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng, góp phần trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Công an các đơn vị, địa phương sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em vào dịp lễ, Tết và khai giảng năm học mới. Lực lượng Công an cũng quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư vấn kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và bảo đảm an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bảng tượng trưng kinh phí thực hiện mô hình, kinh phí hỗ trợ quý IV/2026 và quà tặng các em học sinh. Hoạt động ra mắt mô hình cũng được triển khai đồng loạt tại các điểm cầu Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Mô hình "Thắp sáng ước mơ - Cùng em đến trường" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa đối với cộng đồng. Qua đó, tiếp thêm động lực để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.